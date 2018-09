Duda: Płaca minimalna nas nie zadowala, ale jest do zaakceptowania

Fot. EAST NEWS "Solidarność" akceptuje pensję minimalną na 2019 r.

2250 zł brutto, postanowieniem rządu, to płaca minimalna, która obowiązywać będzie od 2019 r. - To kompromis, który nas nie zadowala, ale jest do zaakceptowania – mówi przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda.

Na wtorkowym posiedzeniu rządu ustanowiono nową płacę minimalną, na poziomie 2250 zł brutto, czyli 1634 zł na rękę. Minimalna stawka godzinowa została ustalona na 14,70 zł brutto.

Do nowej pensji minimalnej odniósł się przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

- W związku z ogłoszeniem przez premiera wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej stwierdzamy, że to kompromis, który nas nie zadowala, ale jest do zaakceptowania. Ale na tym polega konstruktywny dialog. Wzrost o 150 zł to kolejny krok na drodze do osiągnięcia przez płacę minimalną poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia i jest dla Solidarności absolutnym minimum do przyjęcia – powiedział Duda związkowemu portalowi tysol.pl.

Dodał też, że związkowcy czekają na kolejne propozycje rządu, dotyczące pozostałych postulatów „S”. Czyli o podwyżek dla pracowników budżetówki oraz odmrożenia wskaźnika naliczania funduszu socjalnego.

O wzrost minimalnego wynagrodzenia apelowali m.in. działacze "Solidarność" oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).

Jak informuje PAP, związkowcy z Solidarności domagali się minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. nie mniejszego niż 2255 zł (wcześniej Solidarność żądała 2278 zł). OPZZ proponował, aby było to nie mniej niż 2383 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zleceniach, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Ustawa precyzuje, kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane: m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia.

Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę dotyczą m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna stawka nie dotyczy też m.in. zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu.

