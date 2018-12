Dymisje w spółce skarbu państwa. Prezes i dyrektor poza firmą po publikacji o cenach prądu

Co ciekawe, konsekwencje zostały wyciągnięte również w stosunku do dyrektora komunikacji, który wypowiadał się w sprawie cen prądu w listopadzie tego roku dla "Gazety Wyborczej". Jego wypowiedź była przytoczona w materiale "GW". Dyrektor przekonywał, że spółka robi wszystko, by przedsiębiorcy nie odczuli podwyżek cen prądu. Tłumaczył również, z czego one wynikają.