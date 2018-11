Dzieci polityków wolą się sprawdzać w biznesie. I zawsze są pytania o ojców sukcesu

Prawnik w sektorze prywatnym od 2012 do 2015 - takie doświadczenie biznesowe wpisał na swoim profilu na serwisie społecznościowym Kacper Kamiński, syn Mariusza Kamińskiego, ministra koordynatora służb specjalnych. Kamiński junior był też radnym pracował w kontrolowanej przez PiS spółce Srebrna oraz w Parlamencie Europejskim. Wystarczyło, by dostać intratną posadę w Banku Światowym. Ma zarabiać tam niemal pół miliona zł rocznie. Choć sam twierdzi, że "posiada odpowiednie kwalifikacje", co chwila pojawiają się głosy, że jego kariera to efekt wpływów ojca.