Elektrownie węglowe partnerami szczytu klimatycznego w Katowicach

To państwowe spółki Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron, Polska Grupa Energetyczna (PGE) i PGNiG. Należą do nich zakłady, które emitują olbrzymie ilości dwutlenku węgla oraz różnych zanieczyszczeń.

Wideo: prawie 3 tony rtęci przedostało się do powietrza. Elektrownia Bełchatów niechlubnym liderem Europy

Rekordzistką jest należąca do PGE elektrownia Bełchatów, która emituje rocznie prawie 40 mln ton dwutlenku węgla i 3 tony rtęci. Jak pisze gazeta, raport "Europe's Dark Cloud" już 2 lata temu alarmował, że Bełchatów przyczynia się do prawie 1,2 tys. przedwczesnych zgonów rocznie.

Aleksander Brzózka, rzecznik Ministerstwa Środowiska w rozmowie z "Wyborczą" przekonuje, że polskie spółki węglowe "przechodzą transformację, by być bardziej przyjazne środowisku".

"Chcemy na międzynarodowym forum umocnić nasz wizerunek jako największego producenta węgla koksowego i koksu, czyli niezbędnych składników do produkcji stali i rozwoju nowoczesnego, w tym niskoemisyjnego, przemysłu oraz innowacyjnych technologii przyszłości" - wyjaśnia Brzózka.

Zupełnie inaczej widzą to organizacje ekologiczne. - Wybór partnerów biznesowych pokazuje intencje polskiego rządu. Sponsorzy napędzają dyskusję, której celem jest zaprzeczenie temu, że zmiany klimatu spowodowane są działalnością człowieka. W dużej mierze są to spółki, które same odpowiadają za te zmiany - mówi gazecie Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace na Europę Środkową i Wschodnią.