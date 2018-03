Emerytury po nowemu. Pracownicze Plany Kapitałowe w ocenie Leszka Balcerowicza

- Trzeba uwzględniać różne konsekwencje wprowadzenia PPK, włącznie z tym, że dodają obciążenia dla przedsiębiorców - zwraca uwagę prof. Leszek Balcerowicz w programie "Money. To się liczy". - Lepszym rozwiązaniem jest to, żeby nie niszczyć do końca OFE. One się sprawdziły, wbrew wrogiej propagandzie – uważa Leszek Balcerowicz.

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny system długotrwałego oszczędzania. Nowy system ma wejść w życie w 2019 r. Pisaliśmy o tym w tekście: Pracownicze Plany Kapitałowe. Rząd PiS planuje rewolucję w emeryturach, zmiany odczują wszyscy