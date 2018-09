Emerytury pomostowe nie tylko dla wybranych. Pracodawcy chcą, by objąć nimi policjantów i górników

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Trwa spór o przyszłość emerytur pomostowych. Zdaniem związków ich wygaszenie spowoduje poważne konsekwencje. Pracodawcy z kolei zgodzą się na ich utrzymanie, jeśli zostaną nimi objęci górnicy i mundurowi.

Strona związkowa chce wykreślenia ograniczenia prawa do tej emerytury wyłącznie do osób, które przepracowały choć jeden dzień przed 1999 rokiem – pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Według nich "pomostówka" powinna objąć pracujących w szczególnych warunkach i płacących składki.

Pracodawcy poprą przedłużenie obecnie obowiązującego systemu przyznania emerytur pomostowych, ale tylko jeśli zmieni sposób ich finansowania.

– System powinien być tak skonstruowany, żeby opłacanie składki za pół roku umożliwiało przejście na emeryturę pomostową o miesiąc wcześniej. Nie może być mowy o automatycznym skróceniu pracy o pięć lat. Co więcej, takie świadczenie powinno być wyliczane wyłącznie z opłaconej składki przytacza słowa Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu i eksperta Konfederacji Lewiatan "DGP".

Dodatkowo, według pracodawców, postulowana przez związki likwidacja daty granicznej musi mieć związek ze zrównaniem wielu emerytalnego kobiet i mężczyzn. Dodatkowo do systemu emerytur pomostowych powinni trafić zarówno górnicy, jak i policjanci – czytamy w "DGP".

Jak przekonywał Mordasewicz, konieczne jest zlikwidowanie odrębnych systemów emerytalnych, z których korzystają tylko wybrane grupy zawodowe.

Związki jednak przekonują, że "pomostówka" to nie przywilej, ale jest powiązana z kryteriami medycznymi, a prawo do nich nabywają grupy, które nie wytrzymają pracy do powszechnego wieku emerytalnego. Wygaszenie "pomostówek" uznały za zagrożenie.

– Będą katastrofy kolejowe, bo maszyniści, żeby utrzymać rodzinę, nadal będą pracować, byleby tylko dociągnąć do powszechnego wieku emerytalnego – przestrzega cytowany przez dziennik Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, członek prezydium OPZZ.

Zdaniem związkowców likwidacja emerytur pomostowych jest możliwa tylko, jeśli pracodawcy wyeliminują czynniki szkodliwe.

