Emerytury Polaków. Krótsza praca, mniejsze pieniądze

Obniżenie wieku emerytalnego przyniosło efekt. Emerytury przyznane w I połowie roku są przeciętnie niższe niż te przyznawane w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Dane ZUS potwierdzają negatywny efekt obniżenia wielu emerytalnego. Krótszy staż pracy przekłada się bezpośrednio na niższe emerytury – pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

W przypadku kobiet świadczenia przyznane w I połowie roku są przeciętnie o 110 zł niższe niż te, przyznawane w ostatnim kwartale ubiegłego roku. U mężczyzn różnica sięga nawet 170 zł – wylicza dziennik.

Aby niwelować spełniający się zły sen emerytów przepowiedziany przez ekspertów, rząd uruchamia mechanizmy, które mają podnieść świadczenia. Wprowadza wypłaty specjalnych dodatków i zmienia zasady waloryzacji.

Dziś emerytury są podnoszone o inflację plus 20 proc. wzrostu średniej płacy. Ustalenie kwoty minimalnej podwyżek to pierwszy krok by podnieść te najniższe świadczenia. Kolejne mogą być zmiana wskaźnika waloryzacji, podwyższyć wypłaty najbiedniejszym.

Przeciętna emerytura mężczyzny w Polsce to 2699 zł i 52 grosze. Przeciętna emerytura kobiety - 1614 zł i 39 groszy. To tysiąc złotych różnicy. Mężczyźni pobierają o 67 proc. wyższe świadczenie od kobiet - wynika z analiz ZUS.

