Europejska stolica fintechów. Kraków zaprasza na Impact'18

W połowie czerwca Kraków stanie się na dwa dni europejską stolicą fintechów. Transferwise, Ripple, Level39, Start-up Nation... – lista znanych brandów jakie pojawią się na Impact'18 wygląda jak line up festiwalu muzycznego.

Już po raz trzeci pod Wawel zawita Impact, największy w tej części Europy kongres poruszający tematykę przyszłości cyfrowej gospodarki. Jedną ze ścieżek tematycznych Impact będzie ponownie fintech. Do Krakowa przyjadą eksperci z całego świata, specjaliści, praktycy, start uperzy i szefowie dojrzałych biznesów, przedstawiciele funduszy inwestycyjnych i ludzie, którzy szukają finansowania na swoje pomysły. Będą krajowi i europejscy regulatorzy rynku finansowego oraz największe nazwiska w branży nowych technologii finansowych. Lista gości jest imponująca, długa i pokazuje jak zmienia się młody, bo liczyć raptem kilka lat rynek fintechowy.

Regtech, insuretech, cryptotech

Samo termin fintech będący zlepkiem słów: finanse i technologia znalazł się w Investopedii raptem cztery lata temu i na początku opis ograniczał się do krótkiej notki, że fintech to nowe rozwiązania z zakresu finansów, głównie płatności i pożyczek społecznościowych.

Dzisiaj hasło jest znacznie bardziej rozbudowane, wyróżnia się już nawet jego podkategorie: regtech, insuretech, cryptotech. O wszystkich odmianach fintechu będzie można posłuchać i porozmawiać na Impact w Krakowie. Szczególnie mocną reprezentację będzie mieć nurt fintechowy związany z kryptowalutami. Na głównej pod scenie Wawelem wystąpi m.in. Mark Berenger, współzałożyciel szwajcarskiego start-upu Crypto Finance, który inwestuje pieniądze w oparciu o zachowanie indeksu odzwierciedlającego ceny koszyka najpopularniejszych krypto walut. Jörg von Minckwitz za pośrednictwem swojej spółki Bitwala, chce pożenić krypto waluty z tradycyjnymi walutami i przymierza się do uruchomienia pierwszego rachunku bankowego do rozliczania transakcji w kryptowalutach. Na Impact'18 będzie również nasz polski Billon, wynalazca elektronicznej waluty, specjalizujący się w technologii blockchain.

Jednorożec wart 2 mld USD.

Każda z wymienionych firm dopiero pracuje na swoją nazwę i jak tysiącom start-upów marzy im się taka kariera jak Transferwise, operatora płatności zagranicznych, jednego z kilku europejskich unicornów, czyli technologicznych spółek wycenianych na ponad miliard dolarów. Do Krakowa przyjedzie Murali Akella, globalny szef ds współpracy z bankami w Transferwise.

Wśród gości jest też Daniel Kjellén, CEO i założyciel Tinka, skandynawskiej spółki technologicznej, który niedawno obwieścił „nadejście nowej ery bankowości w Europie”. Nie są to słowa rzucone na wiatr, gdyż w tym roku Tink udostępnił wszystkim zainteresowanym API do setek banków i instytucji finansowych w Szwecji. To przedsmak tego co czeka sektor finansowy już za kilka miesięcy kiedy zacznie działać dyrektywa PSD2 nakładająca na duże instytucje finansowe obowiązek udostępniania danych o klientach tzw. zaufanej trzeciej stronie, czyli firmom, które uzyskają specjalne zezwolenie nadzoru finansowego.

Skoro o nadzorze mowa to tradycją stało się już, że na Impact przyjeżdża szef Komisji Nadzoru Finansowego. Będzie i tym razem w Krakowie. Zresztą reprezentacja nadzoru pod Wawelem będzie bardzo silna, gdyż przyjazd zapowiedziała Laura Diez Perez odpowiedzialna za regulacje rynku detalicznego w Europejskim Nadzorze Bankowym.

Start-uper w marynarce

Impact od początku istnienia jest miejscem spotkania regulatorów, nadzorców, uczestników rynku, ale przede wszystkim działa jako punkt kontaktowy start upów, fintechów będących jeszcze w fazie rozwoju i przedstawicieli funduszy inwestycyjnych. Podczas tegorocznej edycji mocna jest reprezentacja funduszy inwestycyjnych. W Krakowie będzie Michael Stuenkel, partner w funduszu Lakestar, założonym przez legendę rynku venture capital Klausa Hommelsa, jednego z „early” inwestorów w Facebooku, Spotify i Skype.

W Krakowie zapowiedział się też Sheel Mohnot, założycieli 500 Startaups, człowiek doskonale zorientowany w tym co dzieje się na rynku fintechowym na całym świecie, bywalec konferencji i kongresów, na których wyszukuje ciekawych okazji inwestycyjnych. W 2017 r. jego fundusz był numerem jeden na świecie pod względem liczby zrealizowanych inwestycji w fintechowe start upy.

Dość powszechnie rynek start-upowy kojarzy się z młodymi, pełnymi pomysłów, lekko „zakręconymi” ludźmi. Bywają i tacy, ale na konferencjach fintechowych więcej jest dobrych marynarek i odprasowanych koszul niż wyciągniętych t-shirtów.

Najlepszym przykładem jest Krzysztof Domarecki, założyciel funduszu Fidiasz, człowiek spełniony biznesowo, założyciel firmy Selena, którą wprowadził na globalny rynek. Teraz wykorzystuje zdobyte doświadczenie łowiąc rokujące pomyślnie fintechy. Z Impactem związany jest od początku. To właśnie ze sceny fintechowego kongresu we Wrocławiu ogłosił powstanie funduszu Fidiasz.

Londyn pod Wawelem

Niedawno FinAI z portfela Krzysztofa Domareckiego wygrała konkurs infoShare i dostała bilet kolejny konkurs „Pitch to London”.

Nasi jadą do UK, a Londyn ściąga do Krakowa. Na głównej scenie Impactu wystąpi Asif Faruque, szef kontentu w Level39, w jednym z najstarszych i najbardziej znanych akceleratorów na świecie. Wśród firm, które przewinęły się przez 39 piętro biurowca w londyńskim City jest też kilka polskich fintechów.

W Level39 fintechy rozwijają się jak w inkubatorze. Miejscem zaś gdzie się rodzą jest przede wszystkim Izrael, kraj który wprowadził najwięcej spółek technologicznych na amerykański Nasdaq. Fenomen Izraelczyków został opisany w książce „Start-up Nation”. Tak też nazywa się fundacja, której szefowa relacji międzynarodowych Daniela Kandel będzie na krakowskim Impact'18.

Lista gości związanych z rynkiem fintechowym jest znacznie dłuższa. Nie sposób nie wymienić Bartosza Ciołkowskiego, szefa Mastercarda w Polsce, jednego z największych orędowników innowacji na naszym rynku, albo Michała Bolesławskiego, wiceprezesa ING Bank Śląski, jednego z twórców innowacyjne platformy Aleo i wielu innych rozwiązań w bankowości korporacyjnej, czy wreszcie Mario Shiliashki, szefa PayU na rynki EMEA. Wszyscy zaproszeni to uznani eksperci, doświadczeni menedżerowie, biznesmeni i inwestorzy. Warto posłuchać co mają do powiedzenia.