Expose Morawieckiego. Premier: "naszym celem jest wzmocnienie firm i przedsiębiorczości"

- Naszym celem jest wzmocnienie polskich firm i przedsiębiorczości - zapowiedział Mateusz Morawiecki podczas expose. - Gdy półtora roku temu ogłosiliśmy Plan Odpowiedzialnego Rozwoju, wielu ludzi mówiło nam, że za wysoko mierzymy, że to nierealne marzenia.

- Tymczasem w III kwartale polska gospodarka wzrosła o blisko 5 proc. zasadniczo bez powiększania długu - wskazał Morawiecki. I dodał, że "to może być pierwszy rok od 28 lat, gdzie przyrost długu publicznego będzie zero lub niewiele wyższy od zera". Na te słowa część polityków opozycji zaczęła się śmiać. Morawiecki odpowiedział im: "zobaczycie to państwo za parę tygodni, bardzo szybko".

