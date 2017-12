Premier Mateusz Morawiecki podczas expose w Sejmie zwrócił uwagę na uszczelnienie systemu podatku VAT. - Tylko w tym roku wpływy z podatku VAT wzrosły o 30 mld zł. To więcej niż w poprzednie 9 lat. Zrobiliśmy to, walcząc z przestępcami podatkowymi i rozbijając mafie vatowskie - powiedział premier. I dodał, że "VAT to nie są waciki, a mafie vatowskie to nie są rozbójnicy z Rumcajsa".

Zobacz także całe wystąpienie premiera Morawieckiego.