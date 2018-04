Na co idą nasze podatki? Eksperci FOR pokazali "Rachunek od Państwa"

Fot. Jacek Dominski/REPORTER/EAST NEWS

W 2017 roku „Rachunek od Państwa" na jednego mieszkańca wyniósł 21 491 zł. Eksperci z Forum Obywatelskiego Rozwoju po raz siódmy pokazali, jaka jest struktura wydatków budżetowych w Polsce.

Rachunek od państwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 21 491 zł. To o 1338 zł więcej niż rok wcześniej. Jak podaje FOR, wydatki państwa rosły szybciej od gospodarki. Jest to istotna zmiana – od 2010 roku wydatki państwa w relacji do PKB systematycznie malały, co oznaczało malejącą rolę państwa w gospodarce.

Ponieważ państwo nie ma żadnych własnych pieniędzy, a środki, które wydaje pochodzą od podatników, jego rosnąca rola w gospodarce wiązać się musi, wcześniej lub później, ze wzrostem podatków - uważają eksperci FOR.

W 2017 roku w Rachunku od Państwa po raz pierwszy dokładnie widać, ile kosztuje program „Rodzina 500+” – 619 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tylko ta pozycja odpowiada za ponad 1/3 wzrostu wydatków państwa w ciągu ostatnich 2 lat.

Drugą najszybciej rosnącą pozycją były wydatki na renty i emerytury, które wzrosły w tym czasie o 409 zł. Pełne koszty decyzji o obniżeniu wieku emerytalnego będą widoczne dopiero w 2018 roku, gdyż obniżony wiek emerytalny zaczął obowiązywać od ostatniego kwartału 2017 roku. W 2017 roku największe pozycje w rachunku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, to:

Za ponad połowę wydatków państwa odpowiadają świadczenia emerytalne i rentowe, edukacja i służba zdrowia. W przeliczeniu na głowę emerytury i renty to 6516 zł, edukacja 2324 zł, a opieka zdrowotna 2310 zł.

Wydatki na administrację stanowią tylko około 5 proc. wydatków państwa - dodają eksperci.