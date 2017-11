Prof. Leszek Balcerowicz: "PiS zmierza w kierunku socjalizmu. To model Putina"

- Tu nie chodzi tylko o gospodarkę, tu chodzi o rządy prawa - mówi money.pl prof. Leszek Balcerowicz. W środę Forum Obywatelskiego Rozwoju opublikowało raport "Perspektywa dla Polski", w którym krytycznie odniesiono się do gospodarczych i politycznych pomysłów rządu PiS.

- Przeciwstawiam się otumanianiu polskiego społeczeństwa. To widać choćby w tym, że codziennie słyszymy, jak wielki sukces Polska osiągnęła dzięki planowi Morawieckiego - mówi prof. Balcerowicz o powodach powstania raportu.

Natomiast - jak dodaje - nie mówi się obecnie, jakie będą szkody związane z obniżeniem wieku emerytalnego. Według niego przed Polską jest 14 krajów, które rozwijają się szybciej. Na dodatek PiS pobudza nasz wzrost gospodarczy poprzez zadłużanie kraju.

- Bywają różne formy kształtu. Jedną z nich jest wyrywkowa prawda. To jest jedna z podstaw tej propagandy PiS-owskiej - dodaje.

Podsumowując raport stwierdza, że najważniejszą kwestią tzw. "dobrej zmiany" są rządy prawa. Jego zdaniem, inwestorzy w obawie przed upolitycznionymi sądami czy innymi zmianami ustrojowymi, będą mniej chętni do wykładania swoich pieniędzy w naszym kraju. Prof. Balcerowicz mówi money.pl, że nie tylko będziemy mieć mniej inwestycji zagranicznych, ale i polscy przedsiębiorcy swoje biznesy będą otwierać poza granicami kraju.

- Zwiększanie udziału w państwa we własności to jest ruch w stronę socjalizmu. Nie twierdzę, że on już jest. PiS zmierza w kierunku modelu Putina - dodaje.