Joanna Krupa nie może zarejestrować fundacji CHWDP. Urzędnicy widzą problem

Fundacja CHWDP, której nazwa to skrót od hasła "Chcę Wam Dać Psa", ma pomagać zwierzętom ze schronisk. Jednak Joanna Krupa fundacji zarejestrować nie może - jak mówi, właśnie przez ten skrót. - Chciałam odczarować popularne hasło, ale widocznie urzędnicy tego nie rozumieją - mówi nam modelka.

Pomysł na fundację narodził się na początku tego roku, kiedy modelka wcieliła się w raperkę w programie SNL Polska. Rapowała wtedy o tym haśle, ale w kontekście psów ze schronisk, nie policji. Potem zapowiedziała, że chce założyć fundację CHWDP, właśnie pomagającą w adopcji psów ze schronisk. Jednak jak mówi money.pl Joanna Krupa, z rejestracją są problemy.

- Niestety, to jest fundacja CHWDP i trochę trudno zarejestrować ją w KRS. Dlatego wydaje mi się, że zamiast CHWDP będzie po prostu "Chcę Wam dać psa". Nie ukrywam, jestem trochę wkurzona, że tyle czekamy - mówi money.pl modelka. - Proszę pomyśleć, ile psów cierpi, bo ktoś nie chce dać nam pozwolenia!

I kontynuuje: - Decydenci powinni dostrzec, że to jest pozytywna akcja, że chcemy pomagać, że zgłosiło się mnóstwo ludzi. Mamy mnóstwo pomysłów, nawet na program telewizyjny dotyczący fundacji. Ale ręce mamy związane przez ludzi, którzy nie dostrzegają tego, co pozytywnego chcemy zrobić - nie kryje emocji Krupa. Jak dodaje, teraz od nowa będzie musiała przypominać ludziom o pomyśle na adopcję zwierząt.

Modelka zwraca uwagę, że chce też "odczarować hasło CHWDP." - Żeby nie kojarzyło się już z policją, ale właśnie z czymś pozytywnym - dodaje Krupa.

- Wiele osób zrozumiało, że czasem trzeba zrobić coś bardziej kontrowersyjnego i przewrotnego, żeby stworzyć coś fajnego, żeby zmotywować ludzi do pójścia do schroniska i adoptowania psa - mówi money.pl Krupa. Ale zaznacza, że wśród tych osób najwyraźniej nie ma urzędników.

Joanna Krupa, poza modelingiem, działa również w biznesie. Jest między innymi akcjonariuszką i dyrektor kreatywną marki bielizny Esotiq. Do końca roku ma jeszcze powstać przynajmniej kilkanaście salonów firmy, planowana jest też ekspansja zagraniczna. Krupa mówi nam, że w przyszłym roku pojawi się nowa gama produktów. Ma być bardziej sportowo, a bielizna ma się kojarzyć ze zdrowym stylem życia.

Modelka wypuściła też swoje zestawy do makijażu w sieci Douglas. W ramach kolekcji KissKit współpracowała z inną znaną celebrytką, Ewą Chodakowską. - Ewa Chodakowska to bardzo pozytywna, fajna osoba. I zarazem bardzo konkretna. To businesswoman. Wydaje mi się, że ma trochę amerykańskie podejście: jest szczera, otwarta, nie obgaduje ludzi za plecami. To profesjonalistka, miałyśmy świetną chemię - opowiada.

Modelka jest w dużej mierze kojarzona z ochroną praw zwierząt. Na swoich profilach na mediach społecznościowych publikowała na przykład grafiki, pokazujące, które firmy testują swoje produkty na zwierzętach, a które nie. Uważa, że przyniosło to zamierzony efekt.

- Bardzo się cieszę z ostatniego zamieszania, bo wyszło z tego mnóstwo pozytywnego dla zwierząt. Ludzie do tej pory nie zdawali sobie sprawy, jak wiele produktów jest testowanych na zwierzętach. Dostałam mnóstwo zapytań o listę [producentów, którzy testują kosmetyki na zwierzętach – przyp. red.]. Były wiadomości w stylu: "Nie wiedziałam, że tyle kosmetyków testuje się na zwierzętach, teraz muszę wyrzucić połowę zawartości swojej kosmetyczki" - mówi.



Modelka bierze poza tym udział w wielu eventach. Rozmawialiśmy z nią na imprezie w szczecińskiej Galerii Kaskada, gdzie oceniała amatorów, którzy próbowali swoich sił na wybiegu. - To są amatorzy, ale jestem pod wrażeniem, że tak dobrze sobie radzą. Doceniam odwagę ludzi, którzy po raz pierwszy potrafili wyjść na scenę i się pokazać. Bo to naprawdę nie jest łatwe - mówi.

