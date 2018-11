Powstanie nowy Fundusz Inwestycji Kapitałowych. Premier zyskał nowe kompetencje

W celu zapewnienia źródła finansowania zadania szefa rządu, polegającego na nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów spółek, projekt przewiduje utworzenie nowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Inwestycji Kapitałowych - poinformowało CIR.

"Projekt wprowadza nowe rozwiązania oraz korektę niektórych przepisów związanych z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym, którą wprowadzono 1 stycznia 2017 r." - czytamy w komunikacie.

W projekcie m.in. rozszerzono zakres spraw, w których premier zatwierdza - w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa - instrukcje do głosowania sporządzone przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną.

Rozszerzono kompetencję szefa rządu do koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz kompetencję polegającą na dążeniu do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Premierowi przyznano ogólną kompetencję do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa; szefowi rządu umożliwiono żądanie przekazania informacji dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa od wszystkich organów lub podmiotów, które wykonują prawa z akcji Skarbu Państwa.

W projekcie skorygowano mechanizm przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa (przekazanie to będzie następowało w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów określającym wykaz spółek, w których uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa wykonują inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym także jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz określono zakres przekazanych uprawnień).

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: premier, spółki skarbu państwa, fundusz inwestycji kapitałowych, giełda , wiadomości , gospodarka , najważniejsze , gospodarka polska , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące

Napisz komentarz 3h temu kazStrach bac sie kolejnych machlojek, przejmowania wlasnosci oraz okradania w bialych rekawiczkach i uwlaszczania sie. Rozwiń komentarze ( 1 )

Wybrane dla Ciebie