Fundusz dla ofiar przestępstw. Pieniądze trafiają wszędzie, ale nie do ofiar przestępstw

Fot. Joanna Karnat/Wikimedia (CC BY 3.0) Z Funduszu idą pieniądze na CBA i straż pożarną. Pomoc ofiarom przestępstw to mała część budżetu

Fundusz Sprawiedliwości powstał w szczytnym celu pomagania ofiarom przestępstw. Tymczasem pieniądze są przeznaczane na zakup sprzętu dla straży pożarnej albo na CBA. Do ofiar przestępstw trafia jedynie skromna część środków z ogromnej puli.

Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości miały trafiać przede wszystkim do ofiar przestępstw. Miały iść na pomoc medyczną, psychologiczną czy prawną. A jak jest w rzeczywistości? Według NIK, z 385 mln zł, które do Funduszu trafiły w 2016 r., zaledwie 16 mln zostało bezpośrednio przeznaczonych na taką pomoc - wynika z raportu.

Co się więc stało z pieniędzmi? Według Izby, Ministerstwo Sprawiedliwości tylko w 2017 r. przekazało 25 mln z Funduszu do CBA. A to - według gazety - jest złamaniem prawa. Już w 2018 roku resort zapowiedział, że 100 mln z kasy Funduszu pójdzie na zakup sprzętu ratowniczego dla placówek ochotniczej straży pożarnej.

Zdaniem NIK, z 800 tys. osób, które padły w 2015 r. ofiarami przestępstw, pomoc z FS trafiła zaledwie do 24 tysięcy.

