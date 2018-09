"Gazeta Wyborcza": Dolnośląscy politycy PiS kradli ubrania z kontenerów PCK. Prokurator prowadząca sprawę rezygnuje

Fot. Grzegorz Banaszak / EastNews Jeden z wątków dolnośląskiej afery prowadzi do finansowania kampanii Anny Zalewskiej

W latach 2014-17 pracownicy dolnośląskiego Polskiego Czerwonego Krzyża kradli odzież z kontenerów, a później za pośrednictwem firmy zarejestrowanej na "słupa" sprzedawali w zaprzyjaźnionych secondhandach i hurtowniach. W tym czasie oddziałem kierowali politycy PiS – do takich sensacyjnych ustaleń doszli dziennikarze "Gazety Wyborczej" po trwającym ponad rok śledztwie.

Dolnośląskim oddziałem PCK przez lata kierował były radny sejmiku wojewódzkiego Rafał Holanowski. Jego zastępcą był poseł Piotr Babiarz, a dyrektorem – radny sejmiku Jerzy G., który przez prokuraturę podejrzewany jest o wyprowadzenie z Czerwonego Krzyża 1,2 mln zł.

"Gazeta" podaje, że część pozyskanych w ten sposób pieniędzy była przeznaczana na kampanie wyborcze polityków partii rządzącej – Piotra Babiarza i szefowej resortu edukacji, której bliskim współpracownikiem był Jerzy G.

Jeden z zeznających w śledztwie świadków, do których dotarła "Wyborcza", twierdzi, że poseł Babiarz dostawał regularnie swoją "dywidendę" z całego procederu.

- Jeszcze gdy był radnym we Wrocławiu, jeździł opróżniać kontenery osobiście. Kiedy został posłem, pieniądze woził mu Bartek [podejrzany Bartłomiej Ł.-T.]. To były różne kwoty, od kilkuset do 1 tys. zł w zależności od tego, za ile udało się sprzedać ciuchy – opowiada.

Bartłomiej Ł.-T. miał też, zdaniem dziennikarzy, przekazywać pieniądze ówczesnemu pracownikowi biura poselskiego Anny Zalewskiej, Łukaszowi Apołenisowi. W 2014 r. wpłacił on na jej kampanię do PE prawie 13 tys. zł. Skąd 24-latek miał takie pieniądze? W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że nie pamięta, ale zapewne były to oszczędności. Apołenis jest dziś wiceprezesem współnależącej do skarbu państwa spółki Dolnośląski Park Innowacji. Wcześniej funkcje tę sprawowała żona Jerzego G.

Po pierwszych tekstach "Wyborczej", które demaskowały proceder kradzieży odzieży, Piotr Babiarz został zmuszony do oddania legitymacji partyjnej PiS.

Prokurator nie chce się zajmować sprawą

Przekręty w PCK od roku bada wrocławska prokuratura. Pierwsza zajmująca się sprawą prokurator zrezygnowała wiosną tego roku z powodu ciąży. Druga prokurator przed kilkoma tygodniami również podjęła próbę rezygnacji z udziału w sprawie. Bez podania konkretnych przyczyn, poprosiła o cofnięcie jej delegacji do prokuratury okręgowej i przeniesienie z powrotem do prokuratury rejonowej. To bardzo niecodzienna sytuacja, która wygląda na próbę samodzielnej degradacji.

Pracownicy prokuratury, do których dotarli dziennikarze, przyznają, że prokurator od dłuższego czasu skarżyła się, że wywierane są na nią naciski i ktoś próbuje podważać jej niezależność.

Dziennikarze "Wyborczej" zapytali wrocławską prokuraturę okręgową o wątki dotyczące finansowania kampanii polityków PiS z pieniędzy PCK, ale od miesiąca nie otrzymali odpowiedzi. Ustalili, że korespondencję miała zablokować prokurator Katarzyna Salwa, ówczesna naczelnik II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej. Od 10 września pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości.

