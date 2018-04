Gorąco wokół GetBack. Narada u premiera, ABW przygląda się sprawie

Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Szef KNF, Marek Chrzanowski, o pomoc poprosił ABW - wynika z informacji "Dziennika Gazety Prawnej".

KNF złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulowania informacją. A także zwróciła o wsparcie do ABW, dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna". Premier Morawiecki z kolei zwołał w piątek naradę ws. spółki GetBack.

Komisję Nadzoru Finansowego zaktywizował komunikat GetBacku o tym, że prowadzi rozmowy z PFR i PKO BP o finansowaniu kredytowo-inwestycyjnym; oba podmioty zaprzeczyły. Zdaniem nadzoru, mogło dojść do manipulowania informacją, co może być złamaniem ustawy o ofercie publicznej. Grozi za to kara grzywny do 5 mln zł i/lub pozbawienia wolności do lat pięciu.

Jak poinformowało źródło "DGP" w prokuraturze, zawiadomienie KNF i analizy prokuratorskie się uzupełniają.

W ubiegłym tygodniu przewodniczący komisji Marek Chrzanowski poprosił o wsparcie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wynika z informacji dziennika. Informator dziennika z kręgów rządowych mówi, że państwu zależy, żeby nikt nie zarzucił rządowi bierności czy nieudolności w tym zakresie.

Z ustaleń "DGP" wynika także, że w piątek doszło do spotkania premiera z prezesem GPW Markiem Dietlem oraz szefem KNF.

Eksperci rynkowi głośno mówią o tym, że GetBack jest niewypłacalny. Na razie wiadomo, że firma nie oddała na czas 5,5 mln zł pożyczonych w obligacjach od Quercus TFI. Na 10 mln zł, które miała zapłacić do 13 kwietnia, zwróciła tylko 4,5 mln zł.

W związku z tym rozgorzała dyskusja na temat niewypłacalności, która może skutkować stratami wielu inwestorów indywidualnych, którzy poprzez obligacje pożyczyli firmie w sumie prawie 2 mld zł.

W piątek jedna z trzech największych na świecie agencji oceniających wiarygodność kredytową spółek w reakcji na ostatnie wydarzenia zdecydowała się obniżyć długoterminową ocenę GetBacku z poziomu B+ do poziomu B- (szesnasta ocena w 20-stopniowej skali, gdzie im bliżej jedynki, tym lepiej). Co więcej, agencja Fitch umieściła spółkę na liście obserwacyjnej i ostrzegła przed możliwą kolejną obniżką ratingu.

