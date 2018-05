GetBack przerwał milczenie. Nocny komunikat, wyczekiwanego raportu brak

Fot. East News/ARKADIUSZ ZIOLEK Polacy, którzy zainwestowali pieniądze w GetBack, z niecierpliwością śledzą najnowsze doniesienia o spółce

Zamiast raportu rocznego, akcjonariusze GetBacku otrzymali informacje o planowanej restrukturyzacji. Oficjalny komunikat zarząd wydał w nocy 30 kwietnia na 1 maja.

Komunikat zarządu GetBack do akcjonariuszy ukazał się 30 kwietnia 20 minut przed północą. Wyczekiwanego raportu rocznego firmy jednak w nim zabrakło. Data jego publikacji została przesunięta na 15 maja.

"GetBack S.A nie może opublikować raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego w tej dacie, tj. w dniu 30 kwietnia 2018 r. z uwagi na powzięcie przez Zarząd GetBack S.A. wątpliwości odnośnie do prawidłowości, rzetelności i kompletności informacji znajdujących się w treści sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego" - czytamy.

Zamiast raportu, akcjonariusze dostali informacje o planach restrukturyzacji firmy. "Zarząd GetBack zdecydował o przystąpieniu do prac w celu sporządzenia dokumentów, w tym analiz, planów i wniosków, związanych z restrukturyzacją w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne" - czytamy.

"Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów spółki, akcjonariuszy oraz kontrahentów w obliczu kumulacji zdarzeń zaistniałych w ostatnim czasie, a zakomunikowanych w ostatnich raportach bieżących. Zarząd Emitenta kierując się zatem dobrem spółki i wszystkich podmiotów pozostających ze spółką w jakichkolwiek relacjach prawnych i faktycznych podjął działania mające na celu uniknięcie skutku niewypłacalności spółki" - dodają przedstawiciele GetBack S.A.

Afera GetBack

Mamy do czynienia z Amber Gold 2? To pytanie pada coraz częściej w kontekście firmy windykacyjnej GetBack. Choć są to zupełnie inne sprawy, a windykator nie ma nic wspólnego z piramidą finansową, są poważne obawy o potężne straty, jakie mogą ponieść tysiące osób.

