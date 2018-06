Zatrucia w Green Caffe Nero. Mamy oficjalne oświadczenie firmy

Fot. Agnieszka Sniezko/East News W ostatnim czasie kilkanaście osób trafiło do szpitali, ponieważ zatruło się salmonellą po zjedzeniu ciastka w popularnej sieci kawiarni

"Wyciągnęliśmy wnioski i wdrożyliśmy procedury, żeby było bezpieczniej" - tak zaczyna się przesłane do money.pl oficjalne oświadczenie firmy Green Caffe Nero w związku z ostatnimi zatruciami w kawiarniach.

Firma uspokaja. "Informujemy, że we wszystkich kawiarniach Green Caffe Nero w pełni wdrożyliśmy zalecenia Sanepidu. Dzięki temu przecięto drogi zakażenia, o czym świadczy brak nowych zachorowań, które by nastąpiły po 31 maja 2018 r." - czytamy.

Przedstawiciele sieci informują, że "w trybie natychmiastowym wycofano ze sprzedaży wszystkie ciasta z kremem z kawiarni na terenie całej Polski." Dodatkowo, we wtorek zorganizowano specjalne spotkania ze wszystkimi baristami we wszystkich lokalach, by powtórzyć zasady bezpieczeństwa żywności. Wzmożono również wewnętrzne kontrole w zakresie badania bezpieczeństwa produktów w piekarniach, jak i u dostawców surowców.

Co dalej? "Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa oferowanej żywności. Niedługo w naszych kawiarniach pojawią się nowe witryny chłodzące, których prototyp jest już w produkcji. Dzięki umieszczonym w nich termometrom klienci będą widzieć jaka panuje w nich temperatura. W przypadku jej wzrostu, powiadomi nas o tym sygnał dźwiękowy" - informuje spółka.

Zobacz też: Sanepid w Green Caffe Nero. "Sprawa jest rozwojowa"

Na co mogą liczyć osoby poszkodowane? "Jesteśmy w stałym telefonicznym kontakcie z osobami, które zgłosiły nam problemy po spożyciu naszych ciast. Na bieżąco dowiadujemy się o ich stanie zdrowia i deklarujemy pełne wsparcie. Powołaliśmy dedykowany zespół, który dołoży wszelkich starań, aby maksymalnie wspomóc poszkodowane osoby w procesie administracyjnym ubiegania się o odszkodowanie" - czytamy.

Czytaj też: Salmonella w Green Caffe Nero. "Reakcja świetna, o kryzysie zaraz każdy zapomni"

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl