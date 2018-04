GUS poprawił wyliczenia PKB. Pierwszy rok rządów PiS był jednak lepszy

Fot. Rafal Oleksiewicz/REPORTER Pierwszy rok premier Szydło skończyła jednak z 3-proc. wzrostem PKB

Im bardziej GUS sprawdza dane, tym wyższy jest skok gospodarczy. Dzięki ostatniej korekcie Polska może się pochwalić nieprzerwanym wzrostem, co najmniej trzyprocentowym, od czterech lat. Poprawiono w górę dane za pierwszy rok rządów PiS.

Wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 4,6 proc. w 2017 r. - Główny Urząd Statystyczny potwierdził swoje wcześniejsze szacunki. Po raz trzeci poprawiono natomiast wyliczenia za 2016 rok, czyli pierwszy rok rządów PiS.

Przypomnijmy, że pierwsze dane za 2016 r., które GUS podał w styczniu ub. roku, wskazywały na wzrost 2,8 proc., potem w czerwcu korygowano na 2,7 proc., w październiku na 2,9 proc., by wreszcie w poniedziałkowych danych doszło do 3 proc. W ten sposób polski PKB rośnie już o co najmniej 3 proc. od czterech lat.

Co poprawiono? Przede wszystkim rzuca się w oczy korekta na linii eksport-import. Okazało się, że import był o miliard złotych mniejszy, a eksport o 4 mld zł wyższy, a w rezultacie saldo obrotów za granicą zamiast o 0,3 pkt proc., jak liczono w czerwcu ub. roku, dało aż 0,8 pkt proc. do wzrostu PKB.

Poprawa nastąpiła też w szacunkach dotyczących wartości dodanej w gospodarce, głównie w budownictwie, gdzie spadek produkcji był niższy, niż wcześniej liczono oraz w transporcie, branży finansowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Najlepszy był jednak trzeci kwartał

Jeśli chodzi o 2017 rok, to mimo że całoroczne dane się nie zmieniły, to skorygowano szacunki dotyczące poszczególnych kwartałów. Wzrost PKB niewyrównany sezonowo w poszczególnych kwartałach 2017 r. wyniósł odpowiednio: 4,4 proc. rdr w pierwszym kwartale (wobec wcześniej szacowanych 4,1 proc.), 4 proc. rdr w drugim kwartale (bez zmian), 5,2 proc. rdr w trzecim kwartale (wobec 4,9 proc.) i 4,9 proc. rdr w czwartym kwartale (wobec 5,1 proc.).

W przypadku 2016 r. poprawy w górę dotyczyły kwartałów pierwszego i drugiego, obniżono natomiast szacunki za trzeci kwartał.

Jako powody, dla których zrewidowano dane w stosunku do poprzednio publikowanych, GUS podał, że po pierwsze, dokonano ostatecznego szacunku PKB za 2016 r. Po drugie, uwzględniono pełniejsze informacje o wynikach za 2017 r. odnośnie finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego, a także opracowania wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych.

