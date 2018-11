System rakietowy HIMARS dla Polski. Departament Stanu USA wydał zgodę na sprzedaż wyrzutni

Amerykański Kongres ma 15 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do wydanej zgody przez Departament Stanu dla sprzedaży Polsce systemów obrony rakietowej M142 HIMARS produkcji koncernu Lockheed Martin. Jeśli jej nie zakwestionuje, dojdzie do finalizacji umowy – informuje TVN24 .

2:29 Nawet co setny lek w Polsce to podróbka. Eksperci ostrzegają

2:44 Urzędniczki skarbówki, które wlepiły karę mechanikowi to jednostkowy przypadek

3:21 Do PZU, czyli do lekarza. Ubezpieczyciel rozbudowuje sieć placówek medycznych

7:42 Polska zaostrzyła kontrole celne na wschodniej granicy. To efekt protestów na Ukrainie

2:31 Nowa furtka, by obejść zakaz handlu w niedzielę. "Jedna z sieci ma otwierać punkty kawiarniane"

1:26 500+ tylko dla pracujących? Neumann: chcemy tylko, by program był sprawiedliwy

1:33 ZPP bez powołania do Rady Dialogu Społecznego. "Nie rozumiem, dlaczego prezydent zwleka"

3:06 KNF ma nowego szefa. Co teraz z bankami Leszka Czarneckiego

4:37 Polacy królami promocji. Na to hasło biegniemy do sklepów

1:26 500+ tylko dla pracujących? Neumann: chcemy tylko, by program był sprawiedliwy

3:21 Do PZU, czyli do lekarza. Ubezpieczyciel rozbudowuje sieć placówek medycznych

4:07 Ryczałtowy ZUS w górę. "To zabija nowe miejsca pracy w Polsce"

6:38 Londyn i Bruksela dogadały się ws. brexitu. Co to oznacza dla Polaków

9:59 Pieniądze to nie wszystko. Kandydaci do pracy wymagają od firm coraz więcej

Właściwy kontrakt na Homara z Amerykanami ma zostać podpisany do końca tego roku. "Wyborcza" nieoficjalnie informuje, że polski rząd kupi 56 wyrzutni wyposażonych w pociski GMLRS o zasięgu do 80 km oraz ATACMS o zasięgu do 300 km.