Ikea w Indiach. Ekspansja na nowy rynek

Ikea dokonała operacji, do której przymierzała się od dłuższego czasu. Szwedzka firma otworzyła swój pierwszy sklep w Indiach. Debiut na nowym terytorium może okazać się sukcesem, jednak trzeba będzie dopasować się do warunków lokalnego rynku.

Pierwszy sklep Ikei został otwarty Hitec City na terytorium Hajdarabadu. Jest to czwarte co do wielkości miasto w kraju. Właściciele lokalu początkowo zamierzają zatrudnić bezpośrednio prawie tysiąc osób.



Hinduska Ikea gwarancją niskich cen

W nowopowstałym sklepie ma znaleźć się ponad 7 tysięcy produktów. Około tysiąc z nich będzie kosztować poniżej 200 rupii. Będą to głównie akcesoria codziennego użytku. Również wiele produktów cieszących się największą popularnością ma mieć niższe ceny niż w innych rejonach globu.

Według wszelkich oszacowań, w ciągu pięciu najbliższych lat aż 30 procent materiałów ma być uzyskiwane na lokalnym obszarze.

Ikea złoży Ci meble



W celu elastyczniejszego dostosowania się do potrzeb klientów, Ikea powoła specjalistyczną grupę składająca się z ponad 100 osób mającą za zadanie pomaganie w składaniu mebli. Oprócz tego firma podjęła współpracę z aplikacją UrbanClap odpowiadającą za połączenie klientów z różnymi usługodawcami.



Indie nowym domem Ikei



Szwedzki gigant meblowy badał hinduski rynek od ponad dekady. Sprawdzono też 1000 mieszkań w największych miastach Indii, w ramach rozpoznania standardów życia mieszkańców i ich oczekiwań. W pierwszy indyjski sklep zainwestowano ponad 150 milionów dolarów, pomimo że to początek przejęcia nowego rynku.

W ciągu kolejnych dziesięciu lat Ikea planuje otworzyć z 25 lokali (m.in. w Bangalore, Mumbaj, Delhi czy Kalkucie). Do tego czasu organizacja zamierza również zatrudnić 15 tysięcy pracowników, gdzie 50% to będą kobiety.

