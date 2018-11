Inflacja jednak wyższa. Wegetarianie znowu dostali po kieszeni

Ceny w sklepach idą w górę, ale pocieszające, że nie tak szybko, jak by można było się obawiać. Według danych GUS inflacja w październiku wyniosła 1,8 proc. rok do roku, czyli nieznacznie wyżej niż wyliczono wstępnie dwa tygodnie temu . W skali jednego miesiąca ceny poszły w górę o średnio 0,4 proc.

Co drożało najbardziej? Jeśli chodzi o żywność rozczarowani mogą być wegetarianie. Warzywa zdrożały tylko w październiku o aż 6,2 proc. i są droższe o jedną dziesiątą niż rok temu. Drożało też pieczywo o 1,8 proc. w październiku, a 7,4 proc. rok do roku. Mięso natomiast nawet taniało - szczególnie to drobiowe, którego cena spadła o 3 proc. w porównaniu z wrześniem.