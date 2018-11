Jak Grzegorz Kowalczyk trafił do Plus Banku. "Traktowaliśmy go jak człowieka KNF"

- Nie wnikaliśmy w to, jakie ten pan ma kompetencje - mówił przedstawiciel Plus Banku, który zatrudnił radcę prawnego Grzegorza Kowalczyka. Sam radca przyznał w końcu, że pracę w banku Zygmunta Solorza-Żaka zaproponował mu były szef KNF Marek Chrzanowski.

Grzegorz Kowalczyk pozostaje jednym z kluczowych i najbardziej zagadkowych bohaterów afery KNF. Nieznany szerzej radca prawny z Częstochowy bez większego doświadczenia w biznesie trafił do rady GPW i do banku jednego miliardera (Solorza-Żaka), a miał też dostać pracę w banku innego (Leszka Czarneckiego).

Chodzi o należący do Czarneckiego Getin Noble Bank. To właśnie jego właściciel potajemnie nagrał swoją rozmowę z przewodniczącym KNF Markiem Chrzanowskim, w którym ten chciał "wcisnąć" mu Kowalczyka do rady nadzorczej banku.

- Nie wnikaliśmy w to, jakie ten pan ma kompetencje. Sprawdziliśmy, że w 2017 r. krótko był w radzie Giełdy, a wcześniej pracował w Radzie Nadzorczej zakładów cukierniczych Miś. Uznaliśmy, że jeśli szef KNF kogoś takiego rekomenduje, to wystarczy - mówił informator "GW".

Podczas nagranej przez Czarneckiego rozmowy z 28 marca Chrzanowski zarzekał się, że z Kowalczykiem nic go nie łączy. Sam radca prawny w rozmowie z money.pl we wtorek przyznał jednak, że byłego szefa KNF zna i "zapewniał obsługę prawną firmom rodziny małżonki pana Chrzanowskiego".

Pytany o zasiadanie w radzie nadzorczej Plus Banku, Kowalczyk początkowo zaprzeczał, że także w tym przypadku polecał go Chrzanowski, ale potem zmienił zdanie. Zapytany przez reportera TVN24 w czwartek o okoliczności powołania do rady nadzorczej Plus Banku, Kowalczyk przyznał: "Zostałem zapytany przez pana Marka Chrzanowskiego, czy chciałbym wejść w skład rady nadzorczej Plus Banku. Wyraziłem na to zgodę".