pomoc Monika Rosmanowska 3 godziny temu

Jak pomagają Polacy? Kolejny wielki sprawdzian już w ten weekend

6 zł 70 gr na dzień. Tyle lub mniej mają do dyspozycji osoby w co piątej rodzinie, które zostały włączone do Szlachetnej Paczki. Wielki finał akcji już 8-9 grudnia. Czy pobijemy ubiegłoroczny rekord? Jest na to szansa. Bo jako naród pomagamy coraz chętniej, o czym warto przypomnieć szczególnie 5 grudnia, czyli w Światowym Dniu Wolontariusza.

