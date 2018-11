"Jeśli przez patologię rozumiemy normalność, to za rządów PiS-u mamy patologię". Balcerowicz o aferze KNF

- Abstrahuję od tego, że Komitet zebrał się nocą. To, co dzieje się w nocy, niekoniecznie służy stabilizacji nastroju. Sam komunikat jest dobry – ocenił Balcerowicz.

Dodał, że "jeżeli przez patologię rozumiemy normalność, to za rządów PiS-u mamy patologię. Mamy do czynienia z zawłaszczaniem państwa i instytucji, które powinny być niezależne". Jako przykład podał zawłaszczenie prokuratury.

Poproszony o rozrysowanie scenariusza tego, co należy zrobić, by oczyścić sytuację, wskazał na konieczność powołania komisji śledczej.

Odniósł się także do rewelacji, o których donosi dzisiejszy "Dziennik Gazeta Prawna". Możemy przeczytać o tym, że sejmowa Komisja Finansów Publicznych działała w takim pośpiechu, że dzień po dniu przyjęła dwie identyczne poprawki do dwóch różnych ustaw . Dotyczą one przejmowania banków za złotówkę. W drugim przypadku posłowie działali tak szybko, że naruszyli wyrażoną w Konstytucji zasadę trzech czytań.

- Niech posłowie pokażą, czy to na pewno wynika z prawa UE, niech pokażą dyrektywę. Mnie się wydaje, ze to manipulacja, bo z tego, co do mnie dociera, UE nie domaga się takiej poprawki, jaką teraz forsuje PiS. Często Unia proponuje coś jako możliwość, a u nas się przyjmuje, że to zobowiązanie – wyjaśnił profesor. - Trzeba wyjaśnić, czy UE domagała się takiego właśnie obowiązkowego zapisu prawnego.