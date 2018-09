Kaczyński: Pracujemy nad 500+ dla emerytów

Fot. Bartłomiej Zborowski Trwają prace nad 500+ dla emerytów

Trwają zaawansowane prace nad projektem 500+ dla emerytów, zdradza prezes PiS Jarosław Kaczyński. I rusza w Polskę na przedwyborczą batalię. Zapewnia, że choć projekt jest we wczesnej fazie, pieniądze na pewno się znajdą.

O pomyśle programu 500+ dla emerytów prezes PiS powiedział w rozmowie z „Super Expressem”.

- To jest sprawa, która jest omawiana na posiedzeniach rządu, na posiedzeniach kierownictwa partii rządzącej. Jest zbyt wcześnie, by przedstawić konkretne projekty. Jednak zapewniam, że środki na to się znajdą, że los emerytów będzie poprawiany – powiedział „SE” prezes Kaczyński.

I jak dodał, jest to bardzo trudna sprawa, bo emerytów i rencistów stale przybywa.

- Jest ich ogromna liczba, przeszło 9 mln. Każda niewielka podwyżka to jest ogromna suma. Ale mimo wszystko będziemy w tym kierunku szli – podkreśla Kaczyński.

Prezes PiS na sobotniej konwencji także poruszył temat jakości życia seniorów. Zapewnił, że rząd pracuje nad tym, by żyli coraz lepiej.

- Odbyliśmy setki spotkań w kraju. Rozmawialiśmy z tysiącami ludzi. Z tego powstał nasz program, który jest związany z rzeczywistością. Trzymamy się faktów i chodzimy po ziemi – mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes nie wybiera się na emeryturę

O kierowaniu partią prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi:

- Konrad Adenauer zaczynał bycie kanclerzem, mając 73 lata. Mam dzisiaj 69 lat. W polityce to jest oczywiście sporo, ale to nie jest jeszcze wiek emerytalny – stwierdził Kaczyński.

- Prezesem partii mogę być krótko, ale mogą być też i dłużej. W tej chwili nie ma problemu następcy. Mam znakomitych współpracowników, mamy znakomitego premiera, wszystko jest dobrze – podsumował prezes PiS.

