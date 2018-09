Kara dla kancelarii odszkodowawczej Manufaktura. Ma zapłacić 10 tys. zł

Fot. Artur Zawadzki/REPORTER / Eastnews Postępowanie przeciwko wrocławskiej kancelarii trwało ponad rok

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 10 tys. zł kary na kancelarię odszkodowawczą Manufaktura. Urząd miał wątpliwości co do zapisów w umowach zawieranych z klientami. Manufaktura odwołała się do sądu.

Postępowanie przeciwko wrocławskiej kancelarii odszkodowawczej Manufaktura zostało wszczęte w kwietniu 2017 r. Spółka świadczy usługi w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli.

Wątpliwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzbudziły klauzule, które Manufaktura zamieszczała w swoich umowach.

Spółka zastrzegała, że klient nie może wypowiedzieć kontraktu. Zgodnie z prawem jednak, może to zrobić. Jeżeli nie zrobi tego z ważnych przyczyn, to będzie musiał oddać część wydatków, które poniosła już kancelaria.

Ponadto Manufaktura podawała ceny netto, a nie brutto. Zgodnie z prawem, każdy przedsiębiorca musi informować o cenie ostatecznej, która uwzględnia podatki.

- Działalność kancelarii odszkodowawczych jest istotna szczególnie dla tych konsumentów, których nie stać na usługi profesjonalnych radców prawnych czy adwokatów. Często zakłady ubezpieczeniowe stwarzają trudności konsumentom, gdy chcą dochodzić swoich roszczeń samodzielnie – zdarzają się odmowy wypłaty odszkodowań lub ich zmniejszanie - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

- Przeciętny konsument nie ma ani fachowej wiedzy, ani doświadczenia w takich sprawach. Stąd rozwój kancelarii, który jest odpowiedzią na te problemy. Popieramy jednocześnie prace nad uregulowaniem tego rynku, które prowadzi Senat – dodaje Marek Niechciał.

Urząd postuluje, aby umowy były zawierane pisemnie, a pracownicy kancelarii mieli określone obowiązki informowania konsumentów. UOKiK chce też, aby określone zostały zasady ustalania wynagrodzenia kancelarii czy wypowiedzenia umowy przez klienta.

Kancelaria odszkodowawcza Manufaktura musi zapłacić nieco ponad 10 tys. zł kary i powiadomić konsumentów listem poleconym o rozstrzygnięciu prezesa UOKiK.

Decyzja urzędu zostanie także zamieszczona na stronie www.paktus.pl.

Spółka zaniechała stosowania kwestionowanych klauzul, co miało wpływ na wysokość kary. Decyzja nie jest prawomocna, ponieważ Manufaktura odwołała się do sądu.

