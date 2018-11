Mateusz Madejski 3 godziny temu

Przewoził kradzioną kawę za 80 tys. i odzież za pół miliona. Trafił w ręce policji

Lubuska skarbówka przechwyciła ciężarówkę, która chciała wwieźć do Polski kawę za 80 tysięcy i odzież za przeszło pół miliona. Gdy funkcjonariusze KAS wytypowali kierowcę do kontroli, ten zaczął uciekać. Szybko jednak został schwytany i trafił do aresztu.

