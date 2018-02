Transport z Litwy nie dotrze do celu. Celnicy zatrzymali tira pełnego podróbek

Fot. East News Za handel podrabianym towarem grozi do pięciu lat więzienia - przypomina KAS

24 tysiące opakowań perfum oraz 15,5 tysiąca sztuk ubrań, butów i galanterii. W Augustowie w ręce celników wpadł transport podróbek.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na obwodnicy Augustowa zatrzymali do kontroli ciężarówkę. Według dokumentów przedstawionych przez 42-letniego kierowcę wiózł on z Litwy do Polski ładunek kosmetyków i odzieży.

Zobacz też: Żywe mrówki w przesyłce pocztowej

- W kartonach zapakowanych w worki przewoził towary oznaczone znakami towarowymi kilkudziesięciu znanych światowych marek z branży perfumeryjnej i odzieżowej - relacjonuje KAS.

Jednak, jak zauważają funkcjonariusze, deklarowana wartość towaru, jak i sposób zapakowania, mogły świadczyć o tym, że to podróbki. Gdyby były to oryginalne produkty, ich rynkowa wartość sięgnęłaby 9 mln zł.

Funkcjonariusze #KAS z Augustowa przechwycili wielki transport podrobionych towarów. W zatrzymanej ciężarówce znaleźli prawie 40 tysięcy sztuk perfum, odzieży, obuwia i galanterii bezprawnie oznaczonych znakami towarowymi znanych marekhttps://t.co/GZUr9e8hoL pic.twitter.com/pFokm6E4Na -- Krajowa Adm.Skarbowa (@KAS_GOV_PL) 7 lutego 2018

Celnicy zarekwirowali towar a o zatrzymaniu poinformowali przedstawicieli firm, które są właścicielami praw do chronionych znaków towarowych.

- Kierowca tira został przesłuchany - informuje KAS i przypomina, że za obrót podrobionymi towarami grozi do pięciu lat więzienia.