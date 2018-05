KGHM zmniejszy inwestycje za granicą. Dzięki temu 11 mld zł trafi do Polski

Fot. MARCIN RUTKIEWICZ/REPORTER Polskie zakłady KGHM dostaną więcej pieniędzy. Część trafi na nowe maszyny

To, co zaoszczędzi na zmniejszeniu nakładów za granicą, KGHM zainwestuje w Polsce. 11 mld zł w ciągu pięciu lat trafi głównie w okolice Głogowa.

KGHM Polska Miedź wyda ponad 11 mld zł na inwestycje krajowe w latach 2018-2022.

- Łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe nie przekroczą budżetu przewidzianego na wykonanie założeń strategii biznesowej KGHM, dzięki niższym inwestycjom kapitałowym w aktywa zagraniczne - powiedział prezes Rafał Pawełczak.

- Zakładamy 30-proc. wzrost krajowych inwestycji rzeczowych. Koncentrujemy się na programach strategicznych, które umożliwią spółce dalsze funkcjonowanie w regionie, zabezpieczą ciągłość produkcji oraz wieloletni i stabilny rozwój firmy - dodał Pawełczak.

Spółka będzie realizować prace w obszarze "Głogów Głęboki Przemysłowy" oraz zadania w zakresie poszukiwania i rozpoznania ekonomicznej mineralizacji miedziowej na obszarach Retków Ścinawa i Głogów. Zabezpieczone są też środki na wykonanie prac geologicznych w przypadku uzyskania koncesji w obszarze Kulów oraz Bytom Odrzański.

KGHM zamierza też zwiększyć efektywność oraz produktywność, wdrażając rozwiązania systemowe w głównym ciągu technologicznym.

- Zaczynamy realizację Programu KGHM 4.0, który obejmuje obszar bezpieczeństwa, produkcji, zarządzania, informacji oraz utrzymania maszyn i urządzeń. Wielowymiarowa analiza wskaźników technicznych będzie wsparciem dla decyzji podejmowanych na poziomie zarządczym - powiedział Pawełczak.

Kombinat ma też zamiar rozwijać huty. Obejmuje to optymalizację warunków technologicznych, technicznych i ekonomicznych.

Dodatkowo spółka przeprowadzi modernizację infrastruktury technicznej w Zakładach Wzbogacania Rud oraz odtworzy park maszynowy w kopalniach. Do priorytetowych zadań należy również rozbudowa zbiornika odpadów poflotacyjnych OUOW Żelazny Most o Kwaterę Południową, która ma zapewnić ciągłość produkcji KGHM do 2037 r.

Unia wymusza wydatki na ekologię

Konieczne jest także dostosowanie instalacji technologicznych w oddziałach hutniczych do zaleceń Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych, wydanych przez Unię Europejską.

- Program BAT As ma na celu ograniczenie emisji, między innymi arsenu z instalacji hutniczych KGHM. W tym zakresie będziemy realizować szereg projektów z myślą o jeszcze większym ograniczeniu wpływu funkcjonowania KGHM na otoczenie - dodał prezes.

KGHM planuje też wzmocnienie polskiej kadry w kopalni Sierra Gorda. Sprecyzowano również plan funkcjonowania pozostałych aktywów zagranicznych.

