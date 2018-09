Kłopoty RUCH-u. Spółka traciła, zarząd - nie

Fot. materiały prasowe Ruch W latach 2010-17 spółka straciła na swojej podstawowej działalności prawie 600 mln zł.

Mimo olbrzymich strat RUCH SA ciągle wypłacał zarządowi ogromne pensje. Dodatkowo pieniądze spływały także na konto firmy zarządzającej, której właścicielem był prezes spółki.

Problemy RUCH-u wyszły na jaw ponad dwa miesiące temu. Spółka przestała płacić wydawcom za sprzedawane tytuły. RUCH stracił płynność finansową.

W latach 2010-17 spółka straciła na swojej podstawowej działalności prawie 600 mln zł. Czyli regularnie traciła rocznie kilkadziesiąt milionów złotych. W tym samym okresie zarząd RUCH-u wypłacił sobie ok. 80 mln zł – informuje „Super Express”.

Prasa dobrem luksusowym. Bogaci i zamożni czytają więcej gazet niż statystyczni Polacy

Zarobki prezesa Igora Chalupca do niedawna osiągały sumę 350 tys. zł miesięcznie. Poza tym RUCH wynajmował, mimo posiadania własnego zarządu, firmę zarządzającą Incentis, która należała do Chalupca. Spółka w latach 2010-16 miałą przelać na konto Incentis 34,5 mln zł. Za opłacenie usług Incentis oraz na pensje zarządu RUCH wydaje ok. 10 mln zł rocznie. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, rekordowy był 2015 r., kiedy wypłacono 12 mln zł (do tej sumy wliczone jest premia za poprzednie 12 miesięcy).

Ponadto w 2011 r. spółka wydała ponad 200 mln zł na obligacje... swojego właściciela, firmy Lureny Investments. Z tytułu tych papierów w 2017 r. Lurena była winna RUCH-owi 237,9 mln zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl