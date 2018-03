Kobiety porzucają pracę ze względu na otrzymywanie świadczenie "500+". Tę decyzję odczują boleśnie, gdy przejdą na emeryturę. - To nie jest problem najbliższych lat, więc dla Jarosława Kaczyńskiego, stratega politycznego, to sprawa drugorzędna - mówił w "Money. To się liczy" główny ekonomista BCC.

