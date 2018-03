"Kodeks w wielu punktach ogranicza wolność pracownika". Poważne ostrzeżenie przed pomysłami komisji

Nowe pomysły prawników ws. prawa pracy mogą ograniczyć wolność Polaków. Ostrzega przed tym wiceszefowa komisji kodyfikacyjnej, która jako jedyna złożyła zdanie odrębne do przygotowanego projektu.

- Kodeks w wielu punktach ogranicza wolność pracownika, m.in. ze względu na bardzo mocny zakaz konkurencji. Pracodawca będzie mógł zakazać pracownikowi wykonywania jakiejkolwiek pracy u konkurencji. To mogę zrobić zarządzeniem,albo regulaminem. W umowie mogę pójść dalej i podpisać w umowie z pracownikiem zobowiązanie, że jemu w ogóle nie wolno pracować, całkowicie zabraniam działalności gospodarczej i pracy na innym etacie, co oznacza "jesteś tylko mój" - przyznała w rozmowie z "Money. To się liczy" prof. Monika Gładoch.

W ocenie prawniczki, pomysły komisji kodyfikacyjnej wynikają z "niezrozumienia polskiego systemu". - Średnia płaca to nie jest 4 tys. euro i nie możemy nie myśleć o tych, którzy muszą dorabiać - dodaje.