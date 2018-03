Kolejna galeria handlowa będzie czynna w niedzielę. Oświadczenie Blue City

Fot. mat. prasowe Blue City nie zamierza rezygnować z uatrakcyjniania "zakazanych" niedziel

Galeria Blue City to kolejne centrum handlowe, które będzie otwarte w niedziele z ograniczeniami w handlu. Tak zdecydował zarząd, po konsultacjach z najemcami.



W Blue City otwarte będą sklepy, w których za kasą staną ich właściciele. Czynne będą też niektóre usługi: banki, fryzjer dla dzieci, myjnia samochodowa, apteka. Najemcy sami podejmują decyzję, czy mogą prowadzić działalność zgodnie z ustawą, poinformowała galeria w komunikacie przesłanym mediom.

W niedziele z ograniczeniami handlu będą działać także lokale rozrywkowe oraz gastronomiczne. Co więcej, Blue City nie zamierza rezygnować z uatrakcyjniania tych niedziel.

- Planujemy nadal organizować i promować imprezy, z których Blue City słynie, również w niedziele. Liczymy na to, że ciekawa tematyka eventów oraz informacja o otwartych lokalach skłonią klienta do odwiedzenia Centrum pomimo zamknięcia części punktów handlowych - mówi Krzysztof Sajnóg, dyrektor marketingu w BC.

Jak dodaje: - Niewykluczone, że Blue City będzie w te dni jedynym miejscem na Ochocie, w którym będzie można kupić świeżą żywność prosto od producenta.

Nie będzie jednak jedyną galerią w Warszawie, która będzie otwarta. Czynne będą m.in. Arkadia, Galeria Mokotów czy Galeria Północna na Białołęce. Zaproszą klientów do kin czy restauracji. Na podobnych zasadach otwarte mają być wrocławska Wroclavia czy Silesia City Center w Katowicach. Wcześniej pisaliśmy też, że otwarta będzie Galeria Metropolia w Gdańsku, która jednak od początku wyraźnie twierdziła, że jest dworcem.

To tylko przykłady, każde centrum podejmuje tu decyzję indywidualnie. "Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, w godzinach od 9:00 do 21:00 czynne będą wybrane lokale gastronomiczne i usługowe, natomiast Multikino od godziny 9:00 do ostatniego seansu" - informują warszawskie Złote Tarasy.

Centra handlowe nie pełnią jedynie funkcji - zgodnie z nazwą - handlowej, lecz także usługową i rozrywkową. A to oznacza, że zapewne nie będą one zamknięte.

Jak przypomina Business Insider, Polska Rada Centrów Handlowych, która zrzesza właścicieli takich obiektów, wydała oświadczenie, że otwarcie galerii nie jest łamaniem zakazu handlu ani wykorzystaniem luki w ustawie.

Rada powołała się też na to, co padło w uzasadnieniu projektu przez ustawodawcę: "Zamknięcie sklepów wielkopowierzchniowych i dyskontów nie oznacza zamknięcia galerii handlowych. Na dotychczasowych zasadach będą w nich działać sklepy prowadzone przez właścicieli, kina, restauracje".