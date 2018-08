Kolejna odsłona reformy edukacji. Minister Zalewska odpowiada money.pl

Od miesiąca zgłaszają się do nas zaniepokojeni rodzice i terapeuci niepełnosprawnych dzieci. Boją się, że te stracą terapię przez wymóg zatrudniania na umowę o pracę. Minister edukacji Anna Zalewska, po publikacji money.pl, precyzuje, kogo obejmą zmiany w Karcie Nauczyciela.

Minister Anna Zalewska odpowiada na pytania rodziców i terapeutów zadawane na łamach money.pl. Problem szerzej opisywaliśmy na początku sierpnia. Od 1 września przedszkola i szkoły, zarówno prywatne, jak i publiczne, muszą zatrudniać nauczycieli na umowy o pracę. Przez nieprecyzyjny zapis istniało ryzyko, że obowiązek zatrudniania na etacie obejmie również nauczycieli wspomagających czy terapeutów. Byłby to ogromny problem w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jak zapewnia minister Anna Zalewska, fizjoterapeuci, psychologowie czy logopedzi pracujący z niepełnosprawnymi dziećmi mogą nadal być rozliczani na zasadzie faktur lub umów zleceń.

- Nauczyciel, który uczy w niepublicznej szkole czy poradni psychologiczno-pedagogicznej, nie będzie już zatrudniony na umowie śmieciowej, a na umowie o pracę. Jest to kwestia jego bezpieczeństwa, także socjalnego, oraz wiąże go ze szkołą. Zasady te dotyczą nauczycieli mających kwalifikacje pedagogiczne – podsumowała Zalewska.

Większość terapeutów prowadzi własną działalność gospodarczą. Ewentualnie pracują na umowach zlecenie, często zatrudniani są w firmach zewnętrznych, niezwiązanych z daną szkołą czy przedszkolem. Nie chcą umów o pracę w danej placówce, ponieważ w ciągu dnia zmieniają ją nawet kilka razy. W każdej - w skali miesiąca - pracują czasami zaledwie kilka godzin, w najlepszym przypadku kilkanaście.

Po naszej publikacji przez dziejesie.wp.pl zgłaszali się do nas zaniepokojeni rodzice oraz terapeuci. Zdarzały się nawet przypadki, że niepubliczna placówka nie chciała kontynuować współpracy z terapeutą w obawie, że będzie to niezgodne z prawem. Teraz zarówno rodzice niepełnosprawnych dzieci, jak i terapeuci mogą powoływać się na ministerialne zapewnienia, że ustawa ich nie obejmuje.

2 mld zł na podwyżki

Nowy rok szkolny przynosi też istotne zmiany dla nauczycieli. Anna Zalewska zapowiedziała, że na podwyżki dla nauczycieli rozdysponowane zostaną 2 mld zł. Do tego obniżenie pensum, czyli nauczyciele będą pracować mniej, bo zmniejszy się liczba godzin obowiązkowych zajęć w miesiącu. A ponadto 500 zł dodatku dla „najbardziej wyróżniających się”.

- W rok i 9 miesięcy nauczyciele dostaną podwyżkę w wysokości 15,8 proc. - co średnio będzie stanowiło ok. 1000 zł dla nauczyciela – zapewnia minister Zalewska.

Jak dodaje, podwyżki ruszyły 1 kwietnia. Na początek 5,35 proc. - Skąd 0,35? Ano stąd, że do kwoty bazowej włączyliśmy dodatek mieszkaniowy. Przeanalizowaliśmy ten dodatek. Okazało się, że my w subwencji przeznaczamy pieniądze na dodatek mieszkaniowy, a samorząd w 80 proc. wypłacał zaledwie złotówkę dodatku mieszkaniowego. Więc ta kwota została włączona do kwoty bazowej, od której liczy się podwyżki - zaznaczyła Zalewska.

Projekt budżetu zawierający te zmiany został przyjęty przez rząd. Minister Zalewska poinformowała, że od stycznia 2019 r. na kolejną podwyżkę dla nauczycieli zostanie przeznaczone dodatkowe 2 mld zł.

Rok Niepodległej

Rok szkolny 2018/2019 będzie „Rokiem Niepodległej”. - Jak pewnie państwo pamiętają, ubiegły rok szkolny to był „Rok dla Niepodległej”, kiedy to przygotowywaliśmy się do uroczystego świętowania stulecia odzyskania niepodległości. Jesteśmy po rozstrzygnięciach różnego rodzaju konkursów na ponad 2 mln zł, przed nami kolejne. Na cykl trzyletni mamy 6 mln 900 tys. - powiedziała Zalewska.

Czytaj także: Nowy rok szkolny na starych zasadach. Uczniowie się nie ucieszą

Z okazji „Roku Niepodległej” 9 listopada o godzinie 11:11 odbędzie się próba pobicia rekordu. We wszystkich szkołach odśpiewane zostaną cztery zwrotki hymnu.

Od września do szkół pójdzie 4,5 mln uczniów. Z szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej, do przedszkoli pójdzie 1,4 mln dzieci. Na 6-latków uczęszczających do przedszkoli samorządy dostaną dofinansowanie z subwencji oświatowej.

O kolejnych etapach wdrażania reformy edukacji i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych resort ma informować na bieżąco.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl