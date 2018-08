Nowy rok szkolny na starych zasadach. Uczniowie się nie ucieszą

Fot. REPORTER Nowy rok, stare zasady. Bez zmian dla uczniów

Nie będzie zmian organizacyjnych w szkołach. Uczniowie mogą zapomnieć o dłuższych przerwach i przyjaźniejszym planie lekcji. Z kolei program Stołówka+ wejdzie w życie w 2022 roku.

Projekt do konsultacji publicznych Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało pod koniec lipca. Zakładano, że powstaną m.in. obowiązkowe szafki dla uczniów, przerwy między lekcjami nie miały mieć mniej niż 10 minut, a przedmioty wymagające wysiłku intelektualnego miały być tylko do szóstej godziny lekcyjnej.

Jak pisze „Rzeczpospolita”, te zmiany nie spodobały się jednak samorządowcom. Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego udało im się przekonać ministerstwo, by nieco złagodziło swoje pierwotne wymagania.

Dlatego z ministerialnego rozporządzenia znika zapis o minimalnym czasie trwania przerwy. Dalej będzie decydował o tym dyrektor. Wielu samorządowców wskazywało, że wydłużenie przerw wiązałoby się z koniecznością wcześniejszego rozpoczynania zajęć lub późniejszymi powrotami dzieci do domów. Miałoby też ogromne znaczenie dla uczących się na drugą zmianę. Całkowicie zrezygnowano też z pomysłu wydłużenia przerwy obiadowej do 40 minut. Tej regulacji sprzeciwiali się nie tylko samorządowcy, ale i część rodziców.

Zniknął też pomysł dzielenia zajęć na bardziej i mniej wymagające wysiłku intelektualnego. W rozporządzeniu ma się jednak znaleźć zapis o tym, że dyrektor musi ułożyć plan zajęć tak, by dostosować „możliwości psychofizyczne uczniów do wysiłku intelektualnego".

Oznacza to w praktyce, że dyrektor ma wolną rękę przy układaniu planu zajęć pod nauczycieli pracujących w kilku placówkach.

Póki co znika też obowiązek montowania szafek dla uczniów. Przeciążone plecaki nadal będą uprzykrzać życie uczniom. W rozporządzeniu pojawi się co prawda zapis, który ma wskazywać konkretne miejsce, w którym uczeń może przechowywać swoje rzeczy. Jednak może to być otwarty regał stojący w klasie.

Nie będzie też apteczki w każdej klasie. Zdaniem samorządowców to zbyt kosztowne i niepotrzebne. Dlatego apteczki będą jedynie w gabinecie pielęgniarskim, sekretariacie oraz pokoju nauczycielskim.

MEN podtrzymał też wcześniejsze zapowiedzi o przesunięciu programu Stołówka+ o rok, z 2021 na 2022. Samorządowcy twierdzili, że nie daliby rady uruchomić programu w pierwotnie zaplanowanym terminie.

