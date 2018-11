Kolejne kilometry ekspresówki z Poznania do Wrocławia oddane

- Oddaliśmy dziś do ruchu 19-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 od Radomicka do Leszna. Jest to kolejny fragment drogi ekspresowej łączącej Poznań z Wrocławiem. Całą trasą pojedziemy w przyszłym roku, po oddaniu do użytku trzech realizowanych odcinków. Dzięki nowo oddanej trasie kierowcy zaoszczędzą co najmniej kilkanaście minut. Ponad 19-kilometrowy odcinek Radomicko - Leszno łączy się z oddanym na początku października br. odcinkiem Leszno - Kaczkowo (9,5 km) co pozwala ominąć zakorkowane centrum Leszna – informuje w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.