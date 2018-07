Komisja ds. VAT. Już wiemy, kogo wezwie na początek

Fot. Jacek Dominski Komisja śledcza ds. VAT została powołana przez Sejm w dzisiejszym bloku głosowań

Przewodniczący komisji śledczej, która zajmie się sprawą ściągania VAT, Marcin Horała zapowiedział pierwsze przesłuchania polityków. Na razie są to głośne nazwiska z czasów rządu PO-PSL.

Byli ministrowie finansów – Jan Vincent Rostowski oraz Mateusz Szczurek – to najbardziej znane nazwiska, które wymienił Horała. Oprócz nich wezwania przed komisję mogą spodziewać się byli szefowie służb skarbowych i odpowiedzialnych za walkę z przestępczością gospodarczą w czasach rządów PO-PSL.

W piątek Sejm podjął ostatnia formalną decyzję potrzebną, by komisja śledcza ds. VAT zaczęła działać. Wybrał jej skład. Niedługo po głosowaniu komisja zebrała się na pierwszym posiedzeniu i wybrano jej przewodniczącego. Zgodnie z zapowiedziami został nim Marcin Horała (PiS).



komisja będzie badać działania poprzedniej koalicji rządzącej od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Przeciwko takiemu zakresowi czasowemu badanych prac protestowała opozycja. Jej zdaniem komisja powinna obejmować także czasy rządu PiS.

Komisja śledcza ds. VAT ma, zgodnie z intencjami wyrażonymi w uchwale, zająć się zaniedbaniami i zaniechaniami członków rządu. Pod lupę brani są m.in. „minister właściwy do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych”. Oprócz tego komisja przyjrzy się działalności prezesa Najwyższej Izby Kontroli i podległych mu funkcjonariuszy publicznych, prokuraturę oraz organy powołanych do ścigania przestępstw.

W uzasadnieniu do uchwały o powołaniu komisji posłowie PiS stwierdzili, że podczas rządów koalicji PO-PSL dochodziło do rozszczelnienia systemu podatku VAT. Nasz kraj miał według nich nie stosować się do zaleceń w tym względzie Komisji Europejskiej. Do zarzutów odniósł się już wcześniej m.in. Jan Vincent Rostowski. Stwierdził, że część decyzji w sprawie VAT były kontynuacją działań rządu PiS.

Ze strony PiS członkami Komisji ds. VAT są: Kazimierz Smoliński, Małgorzata Janowska, Marcin Horała, Wojciech Murdzek i Andrzej Matusiewicz. Reszta członków to posłowie opozycyjni. Z Platformy Obywatelskiej jest Zbigniew Konwiński, Nowoczesną reprezentuje Mirosława Pampucha, PSL-UED - Genowefa Tokarska, a z Kukiz'15 – Marek Jakubiak.

Wyborowi członków komisji towarzyszyła gorąca dyskusja. Marek Sowa (Nowoczesna) nawiązał do zatrzymania przez CBA, w związku z procederem wyłudzeń podatku VAT, byłego już działacza pomorskiego PiS Przemysława M. "To współpracownik Marcina Horały, który ma stanąć na czele tej komisji. Zdaję sobie sprawę, że członkowie komisji muszą mieć wiedzę o mechanizmach wyłudzeń (VAT), ale pytam, czy tą wiedzę muszą czerpać od osób zaangażowanych w przestępczą działalność?" - pytał Sowa.



W odpowiedzi Horała zapowiedział pozew przeciwko Sowie za pomówienie. Dodał, że "w każdym stadzie może znaleźć się czarna owca", ale - jak podkreślił - Przemysław M. został "natychmiast" usunięty z partii i aresztowany.

