Koniec ery hipermarketów. Carrefour chce otworzyć sto małych sklepików w rok

Fot. Grzegorz Banaszak/REPORTER/EAST NEWS Gigant stawia na wygodne zakupy w małych sklepach.

Carrefour chce otworzyć w tym roku sto sklepów osiedlowych i dwa supermarkety. Te proporcje wyraźnie pokazują, że czas wzrostu dla hipermarketów się kończy.

- Jeśli chodzi o supermarkety, to chcemy znaleźć się bliżej klientów. W przypadku hipermarketów nasza obecność w Polsce jest wystarczająca i nie planujemy tutaj inwestycji. Ale jeśli się pojawi jakaś okazja, to ją wykorzystamy - zadeklarował we wtorek prezes Carrefour Polska Guillaume de Colonges. Dodał, że sklepiki osiedlowe chce otwierać między innymi w Warszawie, Gdańsku i w Krakowie.

W ubiegłym roku firma też postawiła na sklepy osiedlowe. Otworzyła sto takich placówek - obok 3 nowych hipermarketów i 8 supermarketów. To pokazuje, w którą stronę ewoluuje sieć, ale też cały polski handel.

Potwierdza to między innymi tegoroczny raport firmy EY, dotyczący rynku nieruchomości w Polsce. Rosnąca liczba małych sklepów pokazuje, jak zmieniają się przyzwyczajenia klientów. Era wielkich hipermarketów się skończyła - czytamy w raporcie. Supermarkety, dyskonty i delikatesy są w tej chwili miejscami, w których najczęściej zaopatrują się Polacy. Coraz bardziej cenimy sobie bowiem wygodę kupowania.

W ramach sieci Carrefour działa w Polsce prawie 900 sklepów: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest też w Polsce właścicielem sieci 20 centrów handlowych i sieci ponad 40 stacji paliw. W 2017 r. miał ponad 9,5 mld zł przychodów ze sprzedaży brutto, co oznacza wzrost o 5,5 proc. rok do roku. W zeszłym roku firma zainwestowała 244,6 mln zł.

