Krajowy Program Kolejowy rozwija się świetnie, uważa ministerswo. W tym roku jeszcze przetargi na 9 mld

Fot. MICHAL KOSC/REPORTER Blisko 67 mld zł ma zostać wydanych do 2023. Dzięki środkom, wiadukty mają zastąpić tradycyjne przejazdy kolejowe

Resort infrastruktury jest zadowolony z postępu Krajowego Programu Kolejowego. Wiceminister Bittel powiedział, że zaawansowanie projektu jest na 60 proc. Jeszcze w tym roku zapowiada przetargi na 9 mld zł.

- Realizacja Krajowego Programu Kolejowego jest zaawansowana w 60 proc. Wartość prac zrealizowanych i tych będących w trakcie realizacji to 38,5 mld zł - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. Łączna wartość wszystkich inwestycji w ramach KPK to 67 mld zł. Pieniądze mają być wydane do końca 2023 roku.

- W realizacji są inwestycje wartości ok. 32 mld zł. Wartość inwestycji zrealizowanych to 6,5 mld zł - dodał wiceszef resortu infrastruktury. Gigantyczne projekty mają ruszyć w ramach KPK jeszcze w tym roku. Bittel zapowiada, że spółka PKP PLK jeszcze w 2018 roku rozpisze przetargi na niemal 9 mld zł. Na cały program składa się ok. 220 projektów. Zakładają one modernizację ponad 9 tys. km torów kolejowych. Główny cel programu to skrócenie przejazdu polskich pociągów. W ramach KPK powstaną nowe wiadukty, które mają sukcesywnie zastępować tradycyjne przejazdy. Unowocześniane mają być też systemy zarządzania ruchem pociągów.

