Kredyt mieszkaniowy bije rekordy. Zadłużamy się na potęgę

Kredyty mieszkaniowe to segment produktów finansowych, do których możemy zaliczyć np. pożyczki hipoteczne, czy kredyty hipoteczne. W ramach kredytów mieszkaniowych można sfinansować zakup nowego mieszkania, jak również wykupić mieszkanie komunalne. Gros z zaciągniętych w tym roku kredytów mieszkaniowych stanowią kredyty hipoteczne, bardzo często na zakup mieszkania z rynku pierwotnego.

Kredytobiorcy są kuszeni stosunkowo tanim kredytem hipotecznym, którego RRSO nie przekracza 4 proc. w skali roku. Tak jest w przypadku najlepszych ofert na rynku. Dostępność takich form finansowania skłania wielu Polaków do zakupu nieruchomości. Jak wynika z analizy Biura Informacji Kredytowej, w samym październiku bieżącego roku udzielono rekordowej ilości kredytów mieszkaniowych. Tak olbrzymiej skali finansowania banki w tym roku jeszcze nie widziały.

Kredyt na mieszkanie schodzi jak woda

W październiku banki sprzedały 20,1 tys. kredytów na cele mieszkaniowe. Wbrew obiegowej opinii, że sprzedaż kredytów mieszkaniowych jest z reguły lepsza w pierwszej połowie roku, w drugiej popyt nie słabnie. Łączna wartość udzielonych tylko w październiku kredytów mieszkaniowych przekroczyła 5,1 mld zł. To o prawie 11 proc. więcej niż w samym wrześniu.

Polacy idą na rekord?

Od stycznia do października sprzedało się już 193,3 tys. kredytów mieszkaniowych. Ich łączna wartość przekroczyła 47,4 mld zł. W analogicznym okresie w 2017 roku udzielono blisko 19 tys. kredytów mieszkaniowych mniej. Kredyty hipoteczne zaciągane przez Polaków w zeszłym roku były też zdecydowanie mniejsze, często nawet o 20 proc.

Zdaniem prof. Rogowskiego pęd za kredytami może potrwać jeszcze przez trzy kwartały. Być może w całym 2018 roku uda się pobić rekord dekady w udzielonych kredytach na cele mieszkalne. Co potem? Wielu ekonomistów uważa, że na przełomie 2019 i 2020 roku może dojść do podwyżki stóp procentowych, co w krótkim czasie przełoży się na wzrost wysokości comiesięcznych rat za kredyty mieszkaniowe.