Możliwa podwyżka stóp procentowych w 2019 roku. W RPP nie ma jednomyślności

Stopy procentowe - a razem z nimi raty kredytów - mogą wzrosnąć pod koniec przyszłego roku. Takie głosy pojawiają się w Radzie Polityki Pieniężnej, która do tej pory raczej odsuwała możliwie daleko taki scenariusz. Wiele będzie zależeć od cen.

Od marca 2015 roku stopy procentowe w Polsce utrzymują się bez zmian, na rekordowo niskim poziomie. Główna stawka oprocentowania wynosi 1,5 proc. Od wielu miesięcy trwa dyskusja na temat momentu, w którym Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na pierwszą podwyżkę, podobnie jak dzieje się to już w innych krajach. Najczęściej mówi się o 2020 roku, ale w ramach samej RPP pojawiają się głosy, że może to być jednak wcześniejszy termin.

- Nie wykluczam, że może wystąpić potrzeba rozpoczęcia bardzo poważnej dyskusji o podwyżkach stóp procentowych w drugiej połowie przyszłego roku, być może w czwartym kwartale - wskazała Grażyny Ancyparowicz, członkini RPP, cytowana przez Business Insider.

Zmiany stóp procentowych w dużej mierze będą uzależnione od inflacji. Jej wyraźny wzrost wymusi na RPP konieczność podwyższenia oprocentowania, co powinno wstrzymać dalszy dynamiczny wzrost cen.

"Efekty wyższych płac oraz droższych dóbr i usług będą z czasem coraz silniejsze, nie można więc wykluczyć zacieśnienia polityki monetarnej" - podkreśliła Ancyparowicz. W kontekście cen ekonomistka jest m.in. zaniepokojona polityką fiskalną rządu oraz wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wskazuje też na możliwość większych podwyżek energii elektrycznej po wyborach.

Do tej pory z RPP raczej płynęły informacje, sugerujące możliwe podwyżki stóp procentowych dopiero w 2020 roku. Najgłośniej w ten sposób wypowiadał się Adam Glapiński, prezes rady.

- Nie będzie podwyżki stóp procentowych. Przynajmniej do końca przyszłego roku - oceniał jeszcze na początku października. Zaznaczył jednak, że co do 2020 roku to "nie śmie" rozwijać żadnych przewidywań. Uważa bowiem, że to zbyt odległy okres.

Utrzymanie stóp procentowych na niskim poziomie to dobra informacja dla spłacających kredyty. To oznacza, że ich miesięczne raty nie powinny wzrosnąć. Każda przyszła podwyżka powinna wywołać taką samą zwyżkę w oprocentowaniu kredytu.

