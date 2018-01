Od kiedy zdrożeją kredyty?

Inflacja lekko wyhamowała. Czy oddala to perspektywę podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej? Wiele będzie zależeć od dynamiki wynagrodzeń.

Jak podał GUS, inflacja w grudniu wyniosła 2,1 proc . Była więc niższa od listopadowej, gdy wynosiła 2,5 proc., czyli tyle, ile wynosi cel inflacyjny, wyznaczony przez RPP.- Inflację mamy powyżej 2 proc. bo rosły ceny paliw, energii i żywności, ale akurat na ich ceny w niewielkim stopniu można wpływać obniżając popyt konsumpcyjny, poprzez podwyżkę stóp procentowych - mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.

Czytaj także: Ceny rosną jak szalone. Polaków to nie wzrusza

Czy przez cały ten rok, ale także następny, RPP nie podwyższy stóp procentowych, jak to dotąd zapowiadano? Wiele będzie zależeć od dynamiki wynagrodzeń, która w minionym roku prawdopodobnie wyniosła 4,8 proc., a w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na ten rok założono wzrost nieco niższy, bo o 4,7 proc.



- To od dynamiki wynagrodzeń zależy czy presja inflacyjna będzie narastać - dodaje ekspert.