Asseco oddaje obsługę KSI ZUS Comarchowi, ale wygrywa przetargi na jego modyfikację

Fot. SŁAWOMIR KOWALSKI / POLSKA PRESS Przetargi na zmiany w KSI ZUS rozstrzygnięte

Asseco Poland, które przekazuje odpowiedzialność za utrzymanie KSI ZUS Comarchowi, zajmie się rozwojem systemu. Zarobi na tym ponad 350 mln zł. O jednej z umów poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o drugiej spółka.

ZUS w oficjalnym komunikacie poinformował o podpisaniu umowy na modyfikację Kompleksowego Systemu Informatycznego, którym zajmie się Asseco Poland. Kontrakt opiewa na 24,5 mln zł. To jednak tylko jedna z umów. O podpisaniu drugiej, wartej kilkanaście razy więcej. poinformowała sama spółka. Jej przedmiotem również są zmiany w KSI.

Wyniki obu przetargów, które wygrała spółka Asseco, są o tyle zaskakujące, że firma właśnie traci kontrolę nad utrzymaniem KSI ZUS na rzecz Comarchu. Nie przeszkodziło to w powierzeniu jej misji rozwoju i zmodyfikowania systemu.

Umowa, którą pochwaliła się spółka, czyli ta na modyfikację i rozwój KSI jest warta niemal 350 mln zł brutto. Będzie realizowana przez 4 lata. Kontrakt opisany w komunikacie ZUS ma trwać 12 miesięcy. W jego ramach za 24,5 mln zł Asseco dostosuje KSI ZUS do nowych przepisów skracających okres przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat.

- Jesteśmy świetnie przygotowani, aby wdrażać nawet te najbardziej wymagające projekty. Przykładem jest chociażby wprowadzenie e-Składki, czy modyfikacja KSI ZUS, wynikająca z obniżenia wieku emerytalnego. W ostatnich latach udowodniliśmy, że można na nas polegać i że bierzemy pełną odpowiedzialność za realizowane zadania - powiedział po podpisaniu umów dyrektor pionu ubezpieczeń społecznych Asseco Poland Arkadiusz Wójcik.

KSI ZUS

Kompleksowy System Informatyczny, czyli w skrócie KSI ZUS to najważniejszy system w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To on odpowiada za poprawną obsługę 25 mln klientów i rozlicza 30 proc. środków finansowych państwa. Umowa na zaprojektowanie została podpisana w... 1997. Od tego czasu za obsługę odpowiadał Prokom, później Asseco Poland. Na początku roku umowa trafiła do Comarchu - rynkowego konkurenta dotychczasowego obsługującego. Dla ZUS to zmiana rewolucyjna. Comarch będzie odpowiedzialny za utrzymanie systemu przez kolejne cztery lata, ale dopiero po okresie przejściowym. Ten właśnie trwa.