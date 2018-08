Lasy Państwowe zarabiają na nawałnicy. Powalone drewno sprzedały za 800 mln zł

Fot. Przemyslaw Fiszer/East News Głównym dochodem przedsiębiorstwa Lasy Państwowe jest sprzedaż drewna.

Drewno pozyskane po nawałnicach nie nadaje się do budowy przez mikropęknięcia. Można na nim jednak zarobić. Kupują je producenci papieru, celulozy i palet.

Po huraganie stulecia, jak go niektórzy nazywają, którzy przeszedł przez Polskę w nocy z 11 na 12 sierpnia ubiegłego roku, do dziś trwa sprzątanie i intensywne pozyskiwanie drewna. Jak informuje trójmiejska "Gazeta Wyborcza", z powalonych drzew można uzyskać nawet 10 mln m sześć. drewna.

Czytaj również: 432 mln zł zysku Lasów Państwowych. Prawie 8 mld zł przychodów ze sprzedaży drewna

Lasy Państwowe już teraz sporo zarobiły na jego sprzedaży, a przychody jeszcze urosną. Akcja oczyszczania lasów potrwa jeszcze do przyszłego roku.

Jak ustaliła "Wyborcza Trójmiasto", wartość drewna z nawałnicy, które sprzedała już Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Szczecinku przekroczyła w sumie już 810 mln zł.

Wideo: listopad 2017 r., protest w siedzibie LP. Policja usuwa ekologów:

Czy to dużo? Dla porównania to 250 proc. tego co sprzedano w całym 2016. Z kolei zysk Lasów Państwowych w 2017 roku okazał się niemal identyczny z tym, jaki osiągnięto w 2016 roku - 430 mln zł brutto - o czym pisaliśmy w money.pl. Głównym dochodem przedsiębiorstwa jest sprzedaż drewna. Przychody z tej działalności wyniosły prawie 8 mld zł.

Zobacz też: Lasy Państwowe kupiły 16 elektrycznych samochodów. A to nie koniec zakupów

Jak informuje dziennik, drewno pozyskane po klęskach nie można sprzedać firmom budowlanym przez powstałe mikropęknięcia. Kupuję je jednak producenci papieru, celulozy i palet.

Czytaj również: Lasy Państwowe chcą być eko. Ogłosiły przetarg na auta elektryczne

Poza naszymi odbiorcami, chętnie po surowiec sięgają firmy z Niemiec, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Szwecji, a nawet z Chin.