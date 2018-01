PKO liderem leasingu w Polsce. Sprzedaż na poziomie ponad 8 mld zł

Fot. Bartosz Wawryszuk PKO Leasing jest w Polsce liderem.

Ze sprzedażą równą 8,1 mld zł PKO Leasing jest liderem w branży - chwali się spółka. Wynik, który osiągnęła w ubiegłym roku, daje jej 12-procentowy udział w rynku wartym ponad 67 mld zł.

Jak podkreśla spółka w komunikacie, z finansowania w formie leasingu najchętniej korzystają przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Najczęściej chodzi o nowy samochód. Odnotowana sprzedaż samochodów osobowych i użytkowych do 3,5 tony wyniosła ok. 3,8 mld zł - podało PKO Leasing. To o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu są maszyny i urządzenia (2,15 mld zł), a na trzecim - pojazdy służące do transportu ciężkiego (2,1 mld zł).

- Leasing może finansować automatyzację produkcji, która jest rozwiązaniem jednego z największych wyzwań rozwoju polskich przedsiębiorstw, jakim jest niedobór rąk do pracy - mówi Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing. - Potrzebny specjalistyczny sprzęt jest produkowany na zamówienie i dopasowany do specyfiki biznesu. Dzięki leasingowi przedsiębiorcy mają szybki dostęp do nabywanego sprzętu czy technologii. To ważne w warunkach silnej konkurencji rynkowej - wyjaśnia.

Jak podaje spółka, leasing jest jedną z ważniejszych form finansowania inwestycji w firmach. Te zaś - według prognoz ekonomistów - w końcu mają nabrać rozpędu i w większej mierze będą odpowiadać za wzrost gospodarczy w kraju.

- W 2017 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 67,8 mld zł. Dynamika inwestycji finansowanych leasingiem i pożyczką, po trzecim kwartale wyniosła +14,3 proc. (r/r), w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku przyspieszyła do +19,5 proc. (r/r), co przełożyło się na 15,7 proc. wzrost rynku liczony rok do roku - podał we wtorek Związek Polskiego Leasingu, w którym przewodniczącym komitetu wykonawczego jest również Andrzej Krzemiński.

Klienci firm leasingowych w ubiegłym roku najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (45-proc. udział w strukturze rynku), maszyny i inne urządzenia, w tym IT (27,2-proc. udział) oraz środki transportu ciężkiego (25,9-proc. udział). Pozostałe transakcje dotyczyły nieruchomości (1,3 proc.) i finansowania innych aktywów (0,6 proc.).

- Jak pokazują badania Komisji Europejskiej, zamiar skorzystania z leasingu deklaruje 60% właścicieli firm z sektora MŚP. Jest to trzeci najwyższy wynik w Europie, przy średniej europejskiej na poziomie 48 proc. - wyjaśnił Krzemiński.

W 2018 r. rynek leasingu wzrośnie o 15,1 proc., głównie za sprawą leasingu maszyn i urządzeń - wynika z prognoz ZPL.