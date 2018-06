Letnia wyprzedaż na Steam. Polskie spółki giełdowe wśród liderów

Fot. facebook.com Trzeci Wiedźmin jest drugi na wyprzedażach w Steam

„Międzygalaktyczna” wyprzedaż na serwisie Steam to dla producentów gier okazja, by podkręcić wyniki tytułów, które i tak pierwszą świeżość mają już za sobą. Wśród polskich firm, które postanowiły najbardziej zaangażować się w akcję są CD Projekt i PlayWay.

W ubiegły czwartek w największym cyfrowym sklepie świata z grami komputerowymi - Steam - ruszyła „The Intergalactic Steam Summer Sale”, czyli wielka letnia wyprzedaż. Potrwa dwa tygodnie, aż do 5 lipca.

Gracze mogą kupić interesujące ich gry zwykle za mniej niż połowę poprzedniej ceny. Spółki mogą jednocześnie spieniężyć tytuły, które debiut mają już wiele miesięcy za sobą, a jakiś większy zastrzyk pieniędzy by się przydał.

CD Projekt przecenił Wiedźmina 3 o 60 proc.

W tym roku skorzystał na tym przede wszystkim CD Projekt. Statystyki Steam wskazują grę studia, Wiedźmina 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku, jako drugą najlepiej sprzedawaną po Grand Theft Auto V. Przecena jest duża, bo zamiast standardowej 149,99 zł (taką cenę trzeba zapłacić np. na platformie gog.com, należącej do CD Projekt) płaci się zaledwie 59,99 zł.

Im dłużej trwa wyprzedaż, tym bardziej polski obecny hit wszechczasów przesuwa się w górę. Jeszcze w sobotę zajmował szóste miejsce, w poniedziałek piąte, a we wtorek już drugie.

Sukces może odtrąbić też House Flipper, dzieło wydawane przez spółkę PlayWay. Przecena niewielka, bo z 71,99 do 57,59 zł, a zajmuje wysokie 10. miejsce w zestawieniu gier na Steam. Gra dość nowa, bo debiutowała 17 maja, a oceny graczy na metacritic bardzo dobre (krytyków nieco gorsze). Playway deklarowała, że w pierwszej dobie sprzedaży zwróciła wszystkie koszty produkcji i marketingu. W 72 godziny po debiucie sprzedano 80 tys. egzemplarzy, a po dwóch tygodniach w 200 tys.

W pierwszej setce najlepszych na wyprzedaży gier świata załapała się jeszcze druga część Wiedźmina, przeceniona do zaledwie 5,99 zł.

11 bit ostrożne z przeceną Frostpunka

Po niższej cenie można też kupić Frostpunka studia 11 bit studios - zamiast 109,99 zł zapłacić trzeba 93,49 zł. Tyle, że skala przeceny nie znalazła uznania wśród klientów Steam. W weekend tytuł znajdował się w pierwszej 50., ale we wtorek wypadł poza pierwszy 1000.

Na 276. miejscu znajduje się Farm Manager 2018 przeceniony z 71,99 do 53,99 zł, a na 300. miejscu - Car Mechanic Simulator 2018 - obie gry wydane przez PlayWay.

Tuż przed końcem pierwszej trzysetki, na 299. pozycji jest starszy przebojowy tytuł 11 Bit - This War of Mine z 2014 roku. Tu przecena jest poważna, bo z 59,99 zł do 17,99 zł.

Czy powodzenie wyprzedaży pomogło w notowaniach na giełdzie? Rynek przeszedł nad tym dość obojętnie. CD Projekt traci we wtorek 0,5 proc. Obecna cena to około 165 zł, ale niedawno akcje wyznaczały historyczne maksimum 172,40 zł, więc odreagowanie w dół jest uzasadnione. Napęd do wzrostów dało na razie tylko zainteresowanie produkowanym tytułem Cyperpunk 2077.

Bardziej spada PlayWay - o 3,3 proc. Tu entuzjazm też jest obecnie studzony po wcześniejszych rekordach. Jeszcze na początku roku za akcje płacono poniżej 65 zł, teraz prawie 120 zł. Pod koniec maja kosztowały nawet 181 zł - najwięcej w historii.

Do 445 zł, czyli o 1 proc. spadły też akcje 11 bit studios. 15 maja kosztowały o 100 zł drożej.

