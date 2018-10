Internetowy Lidl w Polsce. Sieć przygotowuje się do startu platformy

Fot. Łukasz Piecyk/Reporter

Polski Lidl, wzorem Niemiec, czy Czech, przygotowuje się do uruchomienia sklepu internetowego w Polsce.

Sklep internetowy Lidla znajduje się już w fazie beta testów - ustalił portal wiadomoscihandlowe.pl. Najprawdopodobniej będzie działał pod adresem lidl-shop.pl.

Ze sprzedażą przez internet może wystartować na przełomie 2019 i 2020 roku, informował serwis Spider's Web.

Sieć nie potwierdza tych informacji, ale, co podkreśla portal wiadomościhandlowe.pl, również im nie zaprzecza, co robiła jeszcze rok temu. Chwilę wcześniej Lidl uruchomił swój e-sklep w Czechach. Był to już czwarty e-sklep Lidla, a pierwszy w regionie Europy środkowej.

Jak sugerują wiadomościhandlowe.pl, podobnie jak w Czech i Niemczech, również w Polsce Lidl nie zdecyduje się w początkowej fazie rozwoju działalności e-commerce na sprzedawanie żywności przez internet. Sprzedaż ograniczy do produktów z kategorii non-food.

Dodatkowo InPost, właściciel paczkomatów, ma stawiać swoje maszyny przy wybranych marketach Lidla. To ma ułatwić odbiór zakupów. Być może jednak niemieckiej sieci dyskontów chodzi również o ominięcie zakazu handlu w niedziele.

Prace nad rozwojem e-commerce Lidla trwają nie tylko na poziomie informatycznym. Od kwietnia trwa rekrutacja specjalistów od sprzedaży internetowej i obsłudze klienta on-line – piszą wiadomoscihandlowe.pl.

Lidl ma obecnie w Polsce ponad 600 marketów, w 2020 roku niemiecka sieć planuje otworzyć u nas swoją 700. placówkę.

