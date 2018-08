Lidl ma rozpocząć sprzedaż online. Zakupy odbierzesz w paczkomacie

Fot. Lidl/materiały prasowe 40 proc. wszystkich Paczkomatów w Polsce ma stać pod marketami Lidl

Lidl planuje na przełomie 2019 i 2020 roku ruszyć ze sprzedażą przez internet. Zakupy z dyskontu można będzie odbierać w popularnych paczkomatach.

Taką informację podał serwis Spider's Web. Dodatkowo InPost, właściciel paczkomatów, ma stawiać swoje maszyny przy wybranych marketach Lidla. To ma ułatwić odbiór zakupów. Być może jednak niemieckiej sieci dyskontów chodzi również o ominięcie zakazu handlu w niedziele.

Po Lidlu i Carrefourze Karta Dużej Rodziny w Biedronce? Rząd puka do drzwi królowej dyskontów. Zobacz wideo:



Pierwsze dwa takie paczkomaty przy sklepach Lidla już zresztą stoją - jeden w Poznaniu, drugi w Komornikach w Wielkopolsce. Według serwisu obie firmy chcą podzielić się kosztami inwestycji. - Lidl weźmie na na siebie infrastrukturę – da teren oraz zapewni media. InPost postawi natomiast maszyny oraz będzie odpowiadać za logistykę - czytamy w serwisie. - Docelowo 40 proc. wszystkich paczkomatów w Polsce będzie stało przy sklepach Lidla - podaje Spider's Web.

Czytaj też: Prestiżowy dyskont to nie żart. Lidl i Biedronka ścigają się na to, kto jest bardziej "premium"

Jak sugeruje serwis, niewykluczone, że poprzez paczkomaty przy marketach, Lidl chce obejść również niedzielny zakaz handlu. A od stycznia 2020 roku sklepy mają być zamknięte niemal we wszystkie niedziele w roku. Z informacji serwisu wynika też, że instalacja paczkomatów przy marketach Lidla może być nawet osiem razy droższa od tych standardowych. Wszystko przez to, że rozdzielnie elektryczne przy marketach Lidla są w różnych miejscach. Czasem więc dochodzi koszt doprowadzenia całej instalacji do paczkomatu.

Lidl ma obecnie w Polsce ponad 600 marketów, w 2020 roku niemiecka sieć planuje otworzyć u nas swoją 700. placówkę.

Czytaj też: Siedem lat i 500 milionów euro na marne. Lidl jednak nie wprowadzi systemu SAP

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl